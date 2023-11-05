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直資中學︱聖保羅男女+聖保羅+聖保祿+港同　港島區直資中學學費及入學資訊

升學教育 11:00 2023/11/05

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

聖保羅書院、聖保祿學校、港大同學會書院、聖保羅男女中學，港島區直資中學學費及入學資訊。

直資中學深受家長熱捧，2024年至2025年度中一入學已展開，部分直資中學已經開始收生，TOPick根據教育局的二零二三 / 二四學年直接資助計劃學校資料，整合了港島區直資中學名單、直資中學學費等資料，供家長參考。

中西區

1. 聖保羅男女中學

地址：香港中環麥當勞道33 號及麥當勞道35號威豪閣附翼校舍

學費：

S1:72,400元   

S2-S4:68,100元       

S5-S6:68,100 –102,000元

宿費：55,440 –79,200元
 

2. 聖保羅書院

地址：香港般咸道 67-69 號

S1-S6學費： 41,400元

東區

1. 漢華中學

地址：香港小西灣富欣道 3 號

學費：

S1-S6：18,900元

2. 蘇浙公學

香港寶馬山道20號

學費：

S1-S6 7,950元 
 

3.培僑中學

地址：香港北角天后廟道190號

學費：

S1-S3：9,460元
S4-S6：14,290元

宿費:26,740 –38,200元

4. 中華基金中學

地址：香港柴灣小西灣富欣道 9 號

學費：

S1-S3：18,770元
S4-S6: 25,000元
 

南區

1. 港大同學會書院


地址：香港黃竹坑南風道9號

學費：

S1-S3：41,700元
S4-S5：44,200元
S6:  44,944元

2. 聖士提反書院 

地址：香港赤柱東頭灣道 22 號

學費：

S1-S4：74,550元

S5-S6:74,550 –109,200元

宿費：58,030 –82,900元

灣仔

1. 孔聖堂禮仁書院

地址：香港銅鑼灣加路連山道 77 號

學費：S1-S6: 5,370元

2. 中華基督教會公理書院

地址：香港銅鑼灣大坑徑 17 號

S1-S2：25,800元
S4-S6：17,300元

3. 聖保祿學校

地址：香港銅鑼灣禮頓道 140 號

學費：

S1-S3:30,000元
S4-S6：32,000元

更多港島九龍新界Band1中學面試題，立即查看【中一面試特輯】 

TOPick推出中小學免費試題下載區，立即下載備戰測考：中小學免費試題

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