直資中學︱聖保羅男女+聖保羅+聖保祿+港同 港島區直資中學學費及入學資訊
直資中學深受家長熱捧，2024年至2025年度中一入學已展開，部分直資中學已經開始收生，TOPick根據教育局的二零二三 / 二四學年直接資助計劃學校資料，整合了港島區直資中學名單、直資中學學費等資料，供家長參考。
中西區
1. 聖保羅男女中學
地址：香港中環麥當勞道33 號及麥當勞道35號威豪閣附翼校舍
學費：
S1:72,400元
S2-S4:68,100元
S5-S6:68,100 –102,000元
宿費：55,440 –79,200元
2. 聖保羅書院
地址：香港般咸道 67-69 號
S1-S6學費： 41,400元
東區
1. 漢華中學
地址：香港小西灣富欣道 3 號
學費：
S1-S6：18,900元
2. 蘇浙公學
香港寶馬山道20號
學費：
S1-S6 7,950元
3.培僑中學
地址：香港北角天后廟道190號
學費：
S1-S3：9,460元
S4-S6：14,290元
宿費:26,740 –38,200元
4. 中華基金中學
地址：香港柴灣小西灣富欣道 9 號
學費：
S1-S3：18,770元
S4-S6: 25,000元
南區
1. 港大同學會書院
地址：香港黃竹坑南風道9號
學費：
S1-S3：41,700元
S4-S5：44,200元
S6: 44,944元
2. 聖士提反書院
地址：香港赤柱東頭灣道 22 號
學費：
S1-S4：74,550元
S5-S6:74,550 –109,200元
宿費：58,030 –82,900元
灣仔
1. 孔聖堂禮仁書院
地址：香港銅鑼灣加路連山道 77 號
學費：S1-S6: 5,370元
2. 中華基督教會公理書院
地址：香港銅鑼灣大坑徑 17 號
S1-S2：25,800元
S4-S6：17,300元
3. 聖保祿學校
地址：香港銅鑼灣禮頓道 140 號
學費：
S1-S3:30,000元
S4-S6：32,000元
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