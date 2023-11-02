叱咤樂壇流行榜2023丨過千歌迷提早霸位神徒佔中央靚位　粉絲4天前通宵等候為偶像應援

▲ 《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會於今天（11月2日）舉行，大批歌迷一早到場霸位見偶像。

由商業電台主辦的樂壇年度盛事《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會於今天（11月2日）在東涌昂坪市集舉行，活動尚未正式開始，過千位歌迷一早已到場霸定靚位，等待偶像到場。

出席記者會的歌手單位包括MIRROR、ERROR、COLLAR、Lolly Talk、P1X3L、許廷鏗、陳蕾、林家謙、張天賦（MC）、陳柏宇、洪嘉豪、炎明熹等，場面墟冚。

【MIRROR】12子為求專注搵真銀？ 傳MIRROR缺席所有音樂頒獎禮

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

粉絲4天前霸位應援

早在記者會舉行前4天，已有一些粉絲通宵排隊等候，爭取有利位置為心愛歌手應援。

現場的粉絲除拿著應援物與相機，也準備了漁夫帽、風扇，也有粉絲以髮捲捲起瀏海，對抗炎熱天氣！

據今天下午近1時20分所見，對著記者會舞台中央的是Anson Lo的粉絲，而炎明熹粉絲則位於對著舞台較側的位置。

【COLLAR成員】WINKA台上強忍淚水返酒店爆喊 陳泳伽輟學養弟走出低潮追夢

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

樂迷投選心中最愛

本年度的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將頒發49個獎項，「叱咤樂壇我最喜愛的」投票將於11月13日開始，樂迷可以一人一票為依據，投選心目中的最愛。

最新影片推介：鄭子誠劉倩怡專訪

記者：陳淑霖

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R