叱咤樂壇流行榜2023丨過千歌迷提早霸位神徒佔中央靚位 粉絲4天前通宵等候為偶像應援
娛樂 13:39 2023/11/02
由商業電台主辦的樂壇年度盛事《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會於今天（11月2日）在東涌昂坪市集舉行，活動尚未正式開始，過千位歌迷一早已到場霸定靚位，等待偶像到場。
出席記者會的歌手單位包括MIRROR、ERROR、COLLAR、Lolly Talk、P1X3L、許廷鏗、陳蕾、林家謙、張天賦（MC）、陳柏宇、洪嘉豪、炎明熹等，場面墟冚。
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粉絲4天前霸位應援
早在記者會舉行前4天，已有一些粉絲通宵排隊等候，爭取有利位置為心愛歌手應援。
現場的粉絲除拿著應援物與相機，也準備了漁夫帽、風扇，也有粉絲以髮捲捲起瀏海，對抗炎熱天氣！
據今天下午近1時20分所見，對著記者會舞台中央的是Anson Lo的粉絲，而炎明熹粉絲則位於對著舞台較側的位置。
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樂迷投選心中最愛
本年度的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將頒發49個獎項，「叱咤樂壇我最喜愛的」投票將於11月13日開始，樂迷可以一人一票為依據，投選心目中的最愛。
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記者：陳淑霖
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