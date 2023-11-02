叱咤樂壇流行榜2023丨Dee胃痛肥仔冇信心爭獎　保錡美國特訓193忙演舞台劇

▲ ERROR正副隊長肥仔和阿Dee一同受訪。

由商業電台主辦的樂壇年度盛事《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會於今天（11月2日）在東涌昂坪市集舉行，MIRROR、ERROR、COLLAR、Lolly Talk、P1X3L、許廷鏗、陳蕾、林家謙、張天賦（MC）、陳柏宇、洪嘉豪、炎明熹等多位歌手先後到場，令現場尖叫聲四起。

林家謙為唱作人組打頭陣，Jeffrey為首位出場的新生軍，鄧小巧、小塵埃、陳柏宇、陳蕾、COLLAR、馮允謙（Jay Fung）、Dear Jane、張天賦（MC）、炎明熹梁釗峰、梁業（肥仔）與何啟華（阿Dee）、Tyson Yoshi、MIRROR亦相繼現身，最後由Serrini壓軸登場。

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肥仔+Dee受訪

ERROR正副隊長肥仔和阿Dee一同接受TOPick訪問，阿Dee看起來面色不好，被問到是否不適？肥仔代答：「因為193和保錡唔喺度，我哋個心有少少唔舒服。」

阿Dee笑言：「你哋啲問題都係問一半，唔好問晒尾，我哋盡量答。因為兩個隊友唔喺度，我個心唔舒服，一直行紅地毯總係唔聚財。」其後他說：「我好小事，我係胃痛。因為始終係偶像，特登唔食嘢，千祈唔好唔食早餐。唔好跟偏方係咁飲咖啡。」阿Dee又很滿意自己今天的狀態，「我覺得我今日好靚仔。」

肥仔被問到會否效法阿Dee減肥？肥仔回應：「我跟佢我就唔叫肥仔啦。我Fit咗係因為我係大隻。」阿Dee補充：「其實肥仔不嬲都大隻，我細細個就睇佢唔著衫。」

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▲ ERROR正副隊長肥仔與阿Dee出席《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會。（陳慧安 攝）

保錡赴美國

二人又談到隊友保錡，肥仔指：「保錡去咗美國特訓。」阿Dee謂：「佢跑得好快，跑到去美國。我問咗佢跑幾耐，佢話兩日左右。（會否跟隊？）跟隊就冇㗎喇，我間唔中喺吐露港揸單車見到佢哋喺度跑，有同佢哋打招呼。」

撿獲193門票

談到193的舞台劇，肥仔說：「估唔到喺昂坪執到張飛，唔知係邊個。」阿Dee稱：「我哋唔關心佢。唔洗關心，我同佢每次開騷佢都唔舒服。」肥仔謂：「我哋四個冇舒服過。」阿Dee續說：「我到𠵱家第5年叱咤都胃痛。」

肥仔又透露：「我同阿Dee以前一齊做過舞台劇，我哋做得好開心。」

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許下獲獎承諾

問到有沒有信心爭獎？肥仔答：「頒獎禮一定冇信心啦，唔洗講。我哋每年都咁多承諾，每年都攞唔到。」

如果今年獲獎會如何謝票？阿Dee說：「保錡會跑到馬拉松，跑足全場，順利完成每個場次。」他又說：「開心就得啦，我自己都幾開心，睇到台上啲表演。」

肥仔笑指：「你諗吓裸跑咁勁都攞唔到獎，大家都好高要求。」阿Dee謂：「我攞到獎我封嘴，切咗條脷出嚟。我唔再唱歌，夠膽畀個金獎我。（你好似未出Solo？）所以咪冇事。」肥仔則謂：「（有獎就）封咪。」

記者：陳淑霖

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