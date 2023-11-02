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叱咤樂壇流行榜2023丨欣宜為許廷鏗復出拍MV成焦點　Alfred透露Joyce近況：精神係澎湃！【有片】

娛樂 17:47 2023/11/02

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許廷鏗（Alfred）與好友鄭欣宜（Joyce）一起拍新歌MV。

由商業電台主辦的樂壇年度盛事《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會於今天（11月2日）在東涌昂坪市集舉行，MIRROR、ERROR、COLLAR、Lolly Talk、P1X3L、許廷鏗、陳蕾、林家謙、張天賦（MC）、陳柏宇、洪嘉豪、炎明熹等多位歌手先後到場，令現場歡呼聲四起。

將於年尾開騷及推出大碟的許廷鏗（Alfred）接受TOPick訪問，Alfred承認新歌《一場同學》MV女主角是好友鄭欣宜（Joyce），並透露Joyce近日的精神狀況。

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預告推出大碟

Alfred預告：「今年嚟緊都會出一隻大碟，係有10首歌，所以大家都放心。啱啱都有宣傳新歌，第一首歌，大家都可以上各大音樂平台聽歌。」

不少網民看見新歌封面照便猜想背對鏡頭的是欣宜，Alfred坦言：「本身冇諗住咁快會穿到，佢個背影實在太易認喇，所以我見到我個Post出咗3分鐘之後已經有一個Comment問係咪欣宜嚟，所以係度答大家係嘅，嗰個係阿Joyce嚟。」

他續說：「今次我邀請咗佢喺我個MV度擔演女主角，我哋兩個都會喺個MV度出現，根據彭秀慧嘅故事去演活入面嘅角色。啱啱先睇完第三個剪輯嘅一個MV，自己仍然會有啲觸動，未去到話催淚，但如果有雷同嘅經歷係會有啲共通點。個MV其實係好近期。」

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（陳慧安 攝）

欣宜為Alfred復出

對於欣宜神隱多個月，Alfred說：「我同佢講如果你Ready嘅話，我同大家一樣都係好期待佢再出返嚟，繼續喺台上表演，做娛樂圈嘅事。但要佢真係覺得Ready先好，相信佢今次拍得呢個MV，都會逐漸投入返娛樂圈工作上，呢個MV星期一晚推出，11月6日晚。」

他謂：「我諗佢陸陸逐逐都會出現返喺唔同嘅平台上。我之前都有派定心丸，等大家安心佢嘅身體，各方面都OK嘅，呢樣係最緊要。精神係澎湃！報平安嘅MV。」

（IG圖片）

Alfred+Joyce友情寫照

新歌是Alfred和Joyce友情的寫照，他感慨道：「同一時間因為佢嘅出現，好多位都忍唔住，呢首歌係十年前後嘅，《青春頌》十年前去到𠵱家，所謂《一場同學》，究竟我哋嘅關係點樣Keep住，所以我覺得冇一個比佢更加好嘅角色。」

他又謂：「其實呢個Project係我哋一齊傾出嚟，老實講MV主角唔會係預先諗到係佢，但後來佢話不如一齊去拍呢個MV，我覺得咁嘅狀態即係佢係Ready啦，而我自己唔係拍呢首歌先嘅，不過為咗佢，我就調咗。（佢自薦做女主角？）可以咁講，但當然呢個訪問出街時梗係話受邀請，始終女仔嚟㗎嘛。」

被問到會否與Joyce合唱新歌？他回應：「未諗到點合唱，佢唔和音㗎，佢永遠都做主音，知佢咩料。如果佢唱Cover，我可以幫佢和音。」

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下月舉行聖誕騷

聖誕騷將於下月舉行，Alfred表示：「我邀請咗佢（Joyce）嚟聖誕騷。我諗佢點都要留一日畀我喇。」

籌備情況如何？他說：「個騷籌備得都OK，𠵱家除咗夜晚個騷之外，下晝仲有啲市集，聖誕市集係免費入場，大家都可以早啲嚟，睇吓買吓嘢食吓嘢。」

至於Joyce會否一同於演唱會上喝酒？他謂：「呢個騷係會飲酒，佢唔好喇掛，少少都得嘅。」

記者：陳淑霖

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