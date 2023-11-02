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堅持追夢丨THEi高科院畢業生放棄八大取錄 堅持食品研發夢　獲頒獎學金赴英讀碩士

升學教育 13:33 2023/11/02

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Daphne選擇以興趣為先，堅持留港修讀食品科學及安全相關課程，為自己開闢專業路，最終更獲獎學金遠赴英國深造，修讀碩士課程。(有關機構提供)

飲食文化隨潮流及時代而變遷。現今大眾對飲食體驗要求更高，要滿足味蕾又要食得安心，背後需要食品安全及研發人員的創意和專業知識去研創新口味。來自香港高等教育科技學院（THEi高科院）應屆畢業生何沅樺（Daphne）平日喜歡下廚、改良食譜，對食品研發更是情有獨鍾，矢志投身其中，即使中學文憑試成績能夠升讀資助大學理學士課程，她選擇以興趣為先，堅持修讀食品科學及安全相關課程，為自己開闢專業路。她最終更以優異成績獲頒獎學金，將遠赴英國深造，修讀碩士課程，望日後成為食品研發達人。

以興趣選擇課程

Daphne說 ：「我有點挑嘴，特別喜歡自己煮食，因為能夠根據個人喜好配搭食材又或創新口味。坊間食譜一般較複雜，例如在蕃茄肉醬中加入紅酒及羅勒等來提升香味。我煮食時會調整食譜細節，喜歡利用新鮮食材和簡單調味料烹調菜式，不但低成本，更是健康又美味。」因此，她決定以興趣選擇升學及未來發展路向，入讀THEi高科院食品科學及安全（榮譽）理學士課程，專攻食品研發。

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學習路途上讓Daphne對食品研發流程及要求有全面及深入的理解。「食品研發是從零開始或者根據指定食材去構思新口味，新產品除了要經過不斷的試味改良，還需要與不同部門溝通合作，例如成份檢測、營養標籤編制、質素監控、包裝設計等，才可以正式推出市場。」

她又指，課程包含了營養學、食品感官評價、品質控制和食品安全管理等範疇，協助她掌握不同食材的特性，以配搭食材，亦學會操作不同儀器進行食品分析，例如用食品質感分析儀去測量食物的軟硬度，將新研發的食品與坊間產品作比較。相關專業知識及技能，對她投身食品研發產業有莫大的幫助。

累積食品研發經驗

Daphne更在實習及兼職工作中累積實戰經驗；例如前年暑假獲安排到餐飲社企實習，為新推出的加熱即食餸菜包做質素檢測，實踐所學。「除了不停試味，我會參考同類型產品，就食材選擇、份量及包裝設計提出建議。其中一款『沙嗲牛肉卷』原本只配紅椒，比較單調，所以我建議加入黃椒及青椒去提升外觀及豐富香味。」而餸菜包甫推出，即獲顧客熱烈追捧，令她深深感受到箇中的滿足感。適逢社企的食物工場申請食品安全管理認證續牌，Daphne獲得寶貴機會了解當中的操作。「審查員會到工場了解衞生情況、食物儲放方式等是否符合規格，以前只從參考資料認識程序，但原來實際執行時，遠比文字描述複雜得多。」

Daphne又獲老師推薦到國際知名朱古力品牌兼職，負責根據本地食品標籤規定，編輯進口產品原有的成份表及營養標籤。「課堂上學過香港、歐洲、中國及美國等地的食品標籤規定，如含有蛋、牛奶等致敏食物的產品必須於標籤列明，但不同國家的表列方式要求不同。熟悉這些規定，令我日後能夠應付相關工作。」

Daphne更初嘗研發新食品，身為麵包迷的她，畢業專題研習就創製了一款無麩質「南瓜藜麥米貝果」，希望為都市人帶來健康美食。「這款米貝果成份天然健康，採用無麩質的粘米粉代替一般麵粉，又以水及植物油取代牛油，適合對麩質敏感人士。」

赴英升學實踐夢想

將興趣變成學習，Daphne樂在其中，並憑優異成績獲頒賀維雅基金會獎學金，現於知名的英國里茲大學升讀食品質素及創新相關碩士課程。「大學專門培訓食品研發人才，教學內容更是別具特色，例如『感官科學』教授如何以不同方式得出客觀的試味結果，又協助學生從概念到實踐，一手包辦開發創新食品。」Daphne期待英國留學期間能認識更多歐洲食品安全標準及研發食品新技術，積極為日後投身食品研發工作，作更充裕的準備。

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責任編輯︰王明芳

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