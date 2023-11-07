廿四節氣｜立冬後新陳代謝緩慢　中醫推介2款食療養陰護陽

▲ 立冬後新陳代謝緩慢，中醫推介2款食療養陰護陽。

「立冬」象徵正式踏入冬季，此時天氣寒冷，萬物潛藏，人體也會順應著大自然而變化。那麽入冬後可以怎樣養生？TOPick邀請了註冊中醫師梁尹倩（Cinci），推介了2款養生食療，並分享立冬養生貼士。

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2款養生食療

梁尹倩醫師指，「冬」意為「終」，為年度最後一個季節，天氣寒冷，萬物潛藏，人體也是順應著大自然而變化，新陳代謝也相對緩慢。她强調，立冬的養生重點在於「養陰護陽，益腎養精」 ，為此她推薦2款簡單食療，適合在立冬作養生用途。

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立冬養生貼士

梁醫師建議，食物上應以驅寒保暖為主，可以多吃屬性平和的食物。然而南方氣候尚未太冷，大可以益精補腎為先，黑芝麻、栗子、核桃等堅果類都是不錯的選擇。早上喝一杯以紅米、白米的暖胃米水，也可以加入輕輕炒過的黑豆、黑芝麻，加強補腎作用。

除了食療之外，她又提出，在立冬這個時候不妨多靜少動，可以曬曬太陽養陽氣，早睡晚起，宜少耗氣，少發汗，喜愛運動的朋友就應由出汗量大的帶氧運動或高溫瑜伽，改為輕鬆的小慢跑、拉筋或靜態瑜伽。

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責任編輯：何沛怡