羅密歐與祝英台丨陳茵媺演打女不錫身只求有突破　恨演反派拒與老公再合作

▲ Aimee不斷挑戰自己！

由昔日的當家花旦變成太太再做媽媽，多年來對演戲那團火從沒熄滅！經歷過人生不同階段的陳茵媺（Aimee）相隔9年後復出拍攝TVB劇集《羅密歐與祝英台》，今次不但一人分飾兩角，更以剷青型格形象示人，讓觀眾看見不一樣的陳茵媺，難怪她自言這次是人生事業上最大的挑戰！

9年後再現「公仔箱」，Aimee多次強調想呈現一個不像自己的角色，即使首日開工曾壓力爆煲而哭，惟拍畢這套劇後自認戲癮「返晒嚟」，她接受TOPick訪問時盼下次挑戰做反派：「我想演奸角，做犯法很壞的角色，不知觀眾接不接受和自己做不做到，但我一定很興奮能挑戰自己。」

在近日熱播中的劇集《羅密歐與祝英台》，Aimee一人分飾兩角「祝英喬」和「祝英台」，劇中前期她要女扮男裝，紮胸兼剷青髮型示人，在外觀上已經不像其以往的角色。

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▲ 陳茵薇相隔9年復出演台慶劇《羅密歐與祝英台》。（陳慧安 攝）

角色有難度 最大挑戰

Aimee指以往的角色女性化較像自己，此角對其而言十分有難度：「今次有很多事要兼顧 ，除了要兼顧女仔角色和女扮男的角色，而女扮男的時候又不可以太男仔 ，因為之後她會變回女生，又要符合女生的特質，要做到有個平衡，加上又要應付打戲 ，打完還有情緒戲， 所以今次有很多新挑戰給我，是一個難度高的角色。」

她續指因跳拍的關係，每一場也要記清楚對每個人的感覺和關係：「有時一場我做了男扮女後，之後又要扮回女生。而且，她看着不同人有不同感覺，例如馬海倫演我媽媽，她知道我真正的身份，我看着她時可以放鬆少少，表現到真正英台的感覺，但對其他人又不同，要收起感情較Cool，所以當時有很多又收又放的感情，絕對有難度。」

▲ 《羅密歐與祝英台》

演打女 呈現不一樣感覺給觀眾

今次她還有不少打戲加槍戰，正正角色有那麼多挑戰性，吸引Aimee接拍，更一早已向監製Joe（陳維冠）明言想演打女角色：「因為也有一段時間沒有拍劇，我希望再出來的感覺不像陳茵薇，令觀眾有驚喜，不想再演以前的角色 。我覺得現時自己成熟了，踏入人生另一個階段，想在事業上挑戰更多角色 ，不是說以前的角色不是一個挑戰，但以前的角色較像自己。」

至於為何對打女角色情有獨鍾，全因Aimee覺得女士拍打戲十分型格：「始終我現在是媽媽身份，我覺得作為媽媽可以打得那麼有型，相當有驚喜，雖然做文戲也可以，但再加上打戲，就完全不像媽媽的感覺。」

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劇本看得動容 感觸流淚

除了今次能夠演繹不一樣的自己外，最重要劇本描寫角色的性格及那份情令其看得動容：「她是大家族的話事人有很多秘密不能說出來，要隱藏很多東西，我記得看劇本時已經很感受到她的無奈，有很多的包袱。」

看劇本時感受甚深的Aimee，訪談間更不禁感觸流淚，並說「這就是我等了那麼久的劇本和角色」：「很喜歡這個劇本 ，當中有不同的愛，包括有友情， 一個青梅竹馬的男生一直很幫你 ，亦有兄弟姊妹的愛 ﹑有親情﹑命運的愛， 一個男人小時候很愛他，但某些原因分開了再在一起，之後又要分開，我看劇本時覺得很真實，經過那麼多波折也不能在一起 ，是一件很傷心的事，所以我對劇本有很多情感的位，他們真的寫得很好。」

▲ 陳茵薇不禁感觸。（陳慧安 攝）

壓力爆煲而哭 自覺表現不理想

始終今次角色有難度，加上這是Aimee的復出之作，無疑地她給自己很大壓力，在首日拍攝時更壓力爆煲而哭，自覺做得不夠好。

她憶述：「第一日拍攝的時候不但要記很多對白，而且，Camera的風格與我以前很不同，以前我們會由頭排到尾，之後由頭拍到尾再看Plackback看有甚麼要改善的位。我記得今次拍了結尾再拍最頭，之後再拍中段，一個場景分配了6次不同位，令我覺得很亂和不適應。我要記得當時我的對白是甚麼，之後又要連番 ，要兼顧很多事又沒有Plackback， 總之就跳來跳去。 」

Aimee指首天拍攝的時候，完全不知發生甚麼事，別人在說對白，自己很像接不到，並認為表現不理想：「一日要拍十幾場，很像這個也沒做得好，之後就來第2個場景﹑第3個場景，我記得Helen姐都有安撫我叫我冷靜，加上我不想NG，很怕會連累人，所以第一次吃宵夜的時候，我對住Joe爆喊，認為自己做得不好，很忟憎，因為等了9年，很想做得好。」

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監製與老公鼓勵 成強心針

壓力能推進人進步，但過份的壓力並非能將本身固有能力好好發揮，反而會適得其反，「Joe當時對我說要記得我們是團隊，不只是你一個人，一套劇需要團隊的努力還要配合所有事，他說完這番話後，令我感到舒服了，知道自己並不是孤身一人。」

而且，老公陳豪（阿Mo）亦在旁不停鼓勵，並認為Aimee那麼多年沒有拍戲，已經做得好好，鼓勵她要給多點信心自己，慢慢來便會愈拍愈好。

有了監製及老公的強心針，Aimee的確愈拍愈好：「第一日尾二那場戲要喊，就是我發夢見到徐榮那場，當時我曾質疑自己做不做到？現在我再看回那場戲，我覺得合格，而且令我知道自己其實是做得到，但要懂得放鬆。」

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抽離不到角色

自我要求甚高，在拍攝的6個月中，她全心全意投入角色，難怪她笑言阿Mo亦表示「好似唔見咗個老婆」：「我演戲一向都不能跳出跳入，就算在戲外都會連戲，特別這個角色不像自己，我又要練習英台英喬的感覺，將聲線壓低，因為我平時說話很高音和有尾音。」

她續說：「在行路及坐姿上我也有改變，例如會擘腳﹑行得較粗魯，因為這是平時陳茵薇不會做，我就要做自己不會做的事。直至拍攝完畢後， 阿Mo對我說『 老婆終於返來了』 我就問他為何這樣說，他指我入了個角色，這不是真正的我， 我覺得這個是我的演戲風格，這樣才可以拿到真感覺出來。」

▲ （陳慧安 攝）

有戲癮 盼演反派

今次的復出作，令Aimee坦言戲癮「返晒嚟」，「我覺得很滿足和感觸，不說做得好不好，但自問每場戲也奮身做。我記得有幾場很有情緒的戲，原來自己弄傷也不知道，全因太投入在個角色中，因為做媽媽不能抽離角色做其他事，當然我愛做媽媽，但我沒有機會演另一個人，今次可以成真，做一些自己喜愛的事 ，真的很開心。」

如此熱愛演戲，Aimee望很快能再接拍下一套劇集，並繼續挑戰演不一樣的自己：「我覺得現在分析劇本也較以前不同，現在更容易明白和感受到個角色，而且，我變得成熟經歷人生很多東西，覺得自己的角色可更多元化。」

她盼下次能演反派，皆因從來沒試過，「我很想演奸角，做犯法很壞的角色，不知觀眾接不接受和自己做不做到，但我一定很興奮能挑戰自己。」

但她笑言若要再拍劇，必定要過家中3位小朋友的「關口」，並指他們一定會Say No，又表示細女現在更有點恐懼，皆因怕她拍到半夜三更也不回家，所以一定要與他們作心理調節。

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與老公合作有好有壞

至於今次與老公阿Mo相隔11年後再次同框演戲，上演一段波折重重刻骨銘心的感情。

對於拍檔是阿Mo，Aimee坦言有好有壞：「阿Mo在身邊的好處是我不用再重新認識新的拍擋 ，但同時亦會多了一份壓力，因為我們不知道如何面對對方，平時我看見他真的撲過去，猶如『糖黐豆』；不過我個角色不能這樣，所以第一場一起拍的時候，我很緊張，那種感覺不懂形容，他是我老公，但角色上又不是。」

她再指面對不熟悉的拍檔能更易投入角色，故今次望着阿Mo時，Aimee表示要收回平時對其的眼神，不停提醒自己他是「梁山伯 」﹑自己是「祝英台 」，直至拍完第一場戲，才能鬆一口氣，覺得自己做得到。

▲ Aimee在戲內要不斷提醒自己是「祝英台」老公是「梁山伯」。

兩公婆最後合作？

今次兩公婆難得同框演戲，令不少觀眾大表期待，惟阿Mo曾表示可能這是最後一次。

對此，Aimee指夫妻二人一直抗拒同框演戲：「因為覺得太真，你見到荷里活的電影也沒有一個很成功的例子，當一對夫妻在同一套劇集或電影，所以我們初時也很擔心。幸好我們的角色不像自己，他的角色傻更更，我就很硬朗，變相我們看出來也沒有陳豪及陳茵薇的感覺。而且，我們很怕觀眾看得不舒服，始終我們真的是兩公婆，故未來也不想再合作。」

除了怕觀眾沒有新鮮感外，她直言還有一個真實情況令他們要面對，便是沒有人照顧家中3位小朋友：「在拍攝初期，囡囡中了Covid，我開緊工，阿Mo要一個人照顧3位小朋友，當時囡囡發緊高燒，要帶她去醫院，那時我們的工人姐姐又中招要去隔離，阿Mo亦不能帶3個小朋友一起去醫院，所以當時他立即打給我，我亦沒辦法要放下拍攝工作回家，這是真實面對的情況，當時也承受着家庭及工作壓力，比較擔心。」

一直對演戲那團火從沒有熄滅的Aimee，為今次劇集搏到盡，打戲亦毫不錫身，只為9年後重現幕前能令觀眾眼前一亮，正如她所言由昔日所演的甜蜜可人兒，搖身一變成為型格打女，已經「成就解鎖」，即使觀眾評價好壞參半，惟她的努力和付出，絕對值得嘉許！

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髮型：Kelvin Tsui

化妝：Zoe Fan

服飾：Anteprima

場地：都會海逸酒店 Harbour Plaza Metropolis

記者：陳曉柔

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