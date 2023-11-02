蛀牙危機︱24歲男蛀牙兩年不理會高燒昏迷　智力減退如小童須切頭骨保命

▲ 24歲男蛀牙兩年不理會高燒昏迷，智力減退如小童，須切頭骨保命。

蛀牙問題不容忽視。內地一名24歲男子早前淋雨後高燒不退，被緊急送院治療，惟病情不斷加重，出現昏迷、癲癇等症狀。醫生檢查後發現，他有3隻爛牙未及時治療，結果釀成細菌感染，引發敗血症、腦腫脹，須切除部分頭骨保命。

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根據內媒《熱點新聞》報道，24歲的小張（化名）蛀牙兩年一直未有理會，加上平時經常熬夜，飲食不規律，導致免疫力下降，身體頻頻出現炎症，「一感冒就會發炎，一開始是鼻竇炎」。早前他淋雨後高燒40度，持續3天仍不退燒，並出現頭暈、頭痛、疲倦等症狀，被緊急送院治療。

深圳市人民醫院神經內科副主任醫生古媚表示，小張被送到急診室時，炎症指數爆表，降鈣素原（PCT）降鈣素原升高3800倍，出現反應遲鈍、智力減退的症狀，「當時問他100減7他都回答不了」。

醫生檢查後發現，小張患有敗血症、顱內膿腫，是由多種細菌混合感染引起，主要源於他的爛牙，加上平時不良的生活習慣，導致免疫力下降，最終造成嚴重細菌感染，他的硬腦膜下積液擠壓造成腦組織移位，情況非常危急。

醫生於是為小張進行手術，切除部分頭骨，才得以保住一命。目前，小張已經回復清醒，活動能力、智力等方面恢復良好。

醫生提醒，無論大人或兒童，都要定期進行口腔檢查，若口腔出現疼痛、出血等不適症狀，應及時求醫。

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責任編輯：羅嘉欣