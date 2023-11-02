ERROR成員丨郭嘉駿舞台劇《Laugh Vacation》加場　193：好需要大家嘅意見

▲ 《Laugh Vacation》謝幕。

由郭嘉駿（193）、韋羅莎、朱栢謙、白只、郭嘉駿、吳海昕、楊偉倫及胡麗英主演的年度大型舞台劇《Laugh Vacation》，上星期五假香港演藝學院歌劇院正式公演，眾文化藝術界、劇場界及娛樂界名人親臨欣賞，出席嘉賓包括：黃秋生、、卓韻芝、廖子妤、 盧鎮業（小野）、文念中、BabyJohn、莊韻澄，以及ERROR成員吳保錡等。

於10月31日晚《Laugh Vacation》謝幕時，193宣布加開11月10日及11月11日兩場，合共18場演出。他當晚在台上稱：「各位觀眾，有重要嘢宣佈，我哋加場喇，我哋又加場喇！」

193並請觀眾在社交媒體分享觀後感，指：「今次係原創劇，原創劇係好需要大家嘅支持同意見，我真係有睇晒大家tag我嘅意見，然後我哋會一場比一場演得進步！」最後他希望大家能夠把《Laugh Vacation》口耳相傳，讓更多朋友入場。

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▲ 保錡捧好兄弟193場。

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