周殷廷自導自演一鏡直落MV　頻頻操肌望刺激觀眾眼球

Yan Ting周殷廷過往推出過不少跳舞快歌，最新派台作品《Louder》，正正諷刺了現代網上生態，要夠話題性才能有迴響！



除了幕前演出，Yan Ting一向有從事導演的幕後拍攝工作，《Louder》 MV一貫由他自編自導自演，再次挑戰以一take過手法拍攝。

Yan Ting分享這次難度所在：「今次MV最關鍵的地方在於只是運用燈光，將新歌的不同層次透過燈光去呈現。每一個燈光的cue都是跟着節奏去組成整個起承轉合，我自己每個MV都希望達到一些技術上的新挑戰。之前《意外現場》MV玩過爆炸，今次玩燈光特效，每次我都想有一點突破。」

Yan Ting最近頻頻操肌：「希望着件西裝褸裏面唔着衫，可以有啲睇頭。自己本身飲食上非常之有節制，加埋操練，相信可以刺激到大家嘅眼球！」

今次MV造型除了騷肌，還有大膽造型，Yan Ting直言：「好多人見到派台相，都問我點解唔處理肚臍下面的毛髮？我覺得冇咩問題，佢都陪咗我咁多年，難得今次MV有得騷身型，我會將自己最raw嘅嘢展現。」

當日拍攝MV，Yan Ting又要導、又要演，除了時間緊迫之外，最大壓力莫過於戴上一條過百萬頸鏈，將整個原本很簡單的造型昇華，不過笑言當日拍攝全程都好緊張，將頸鏈戴在頸上，連廁所也不敢去，也完全不敢脱下，人生第一次全日被保鑣包圍住，直到拍攝之後才如釋重負。

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