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隨懿深度行丨高海寧大露背遊馬爾代夫　黎諾懿自肥帶女神高Ling影「天空之鏡」【多圖】

娛樂 15:43 2023/11/02

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女神高海寧任黎諾懿節目《隨懿深度行》嘉賓。

由黎諾懿主持的TVB旅遊節目《隨懿深度行》，在今晚（11月2日）播出的第3集，諾懿邀來女神高海寧（高Ling）任嘉賓，兩人齊齊玩轉位於馬來西亞南部的雪邦。高Ling坦言對旅程充滿期待：「我要今次旅程係舒服、歎、放鬆心情同埋吃喝玩樂！」

而諾懿盡力滿足好友要求，兩人首先參觀下榻酒店，房間闊落舒服之餘，走出露台更可飽覽無敵大海景，令高Ling大嘆猶如置身馬爾代夫。穿上靚靚露背裝、大晒白滑玉背的高Ling，面對靚景表現興奮。

之後，兩人大玩越野電單車體驗「速度與激情」，想不到高Ling原來勁玩得，一邊開快車一邊興奮大叫，又不忘伸脷賣萌，大晒可愛童真一面。

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「天空之鏡」影錯覺靚相

今次旅程有動亦有靜，諾懿帶高Ling體驗傳統手工藝蠟染，高Ling製作手工藝時透露：「我好鍾意畫畫，依家都學緊油畫，想開個畫展做善事。」

塗色時看似雞手鴨腳的諾懿，最後製成品竟然十分出色，高Ling笑言：「估唔到佢咁有藝術細胞，可能係跟佢個仔學，佢之前唔係咁㗎！」

之後，兩人去到當地「天空之鏡」沙沙蘭海灘影錯覺靚相，兩人一時扮被風吹走、一時又大戰哥斯拉，最後更合力做出巴黎鐵塔反轉再反轉，玩得不亦樂乎！

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愛食榴槤騷誤會？

美食方面，兩人大歎忘不了魚和啤酒火鍋，遴迍的高Ling食魚時不小心將魚鱗掉落心口，她即時掩住心口露出害羞表情，十分可愛。

去馬來西亞指定動作之一當然是食榴槤，高Ling更趁機澄清自己並非如傳聞中一樣十分愛吃榴槤：「其實係個美麗的誤會，有一次拍旅遊節目，有人問我鍾唔鍾意食榴槤，我話我媽都鍾意食，我就唔抗拒。大家知道我願意食榴槤後，就流傳成我好鍾意食榴槤！」

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在節目尾聲，兩人在沙灘一邊享受晚餐一邊欣賞火舞表演，高Ling觀賞時已投入度一百分，既擔心表演者安全問題，又忍不住被眼前的精湛表演吸引到尖叫連連。

然後高Ling更獲邀參與火舞表演，事後她興奮地說：「當吓嘅感受係好投入、好開心，雖然我唔驚火，但都會緊張，有一種腎上腺素飆升感覺！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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