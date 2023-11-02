困獸丨鍾漢良吳鎮宇張兆輝瞓身上陣　型佬飛車爆破埋身肉搏

▲ 電影《困獸》

由彭發執導，鍾漢良、吳鎮宇、張兆輝領銜主演，胡杏兒特別演出的動作電影《困獸》將於11月23日上映，並在今日（11月2日）公布《困獸》定檔預告，在當中不乏大量槍戰、飛車、爆破及埋身肉搏吸引眼球。

據知，戲中不少危險動作場面，更是鍾漢良、吳鎮宇、張兆輝親身上陣，乾淨俐落的動作與專業的態度令在場所有工作人員稱讚。

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▼ 點擊圖片放大 ▲ 《困獸》鍾漢良

鬥演技鬥搏命

《困獸》講述以四爺（張兆輝飾）為代表的黑幫勢力及商業調查科高層左君哲（吳鎮宇飾）暗中操控全市局勢，試圖趁娛樂業開放之機，通過官商勾結渾水摸魚爭奪更多利益，而力求剷除黑勢力的警察江文峰（鍾漢良飾）則與他們展開了一場驚心動魄的對決。

戲內，鍾漢良、吳鎮宇、張兆輝不但大鬥演技，在演動作場面時，他們同樣唔錫身，鬥過你死我活。比如其中拍攝一場鍾漢良被黑幫追殺，飛車落入水中的戲份時，鍾漢良被倒吊1個多小時，頭部充血青筋暴起，仍在不停地與攝影師討論角度問題，希望呈現給觀眾最好的畫面體驗。

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至於已屬影帝級的吳鎮宇同樣不錫身，在被人捶打頭部的戲份，為達到最好的拍攝效果，堅持讓對手戲演員用力抓著自己的頭髮使勁撞擊地面，並不斷鼓勵對方，說：「放心，真心大力打，那畫面不但真實，亦是最快做到導演要求，你一手軟打我，只會NG再拍，到時更慘。」

而張兆輝在槍戰的戲份中，被擊碎的玻璃擊中面部，但他只是簡單清理後繼續拍攝。演員的忘我演出，定必讓觀眾沉浸其中，大呼過癮。