  • 28°C
香港時間 : 20231102日 (週四) 15:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

困獸丨鍾漢良吳鎮宇張兆輝瞓身上陣　型佬飛車爆破埋身肉搏

娛樂 15:28 2023/11/02

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

電影《困獸》

由彭發執導，鍾漢良、吳鎮宇、張兆輝領銜主演，胡杏兒特別演出的動作電影《困獸》將於11月23日上映，並在今日（11月2日）公布《困獸》定檔預告，在當中不乏大量槍戰、飛車、爆破及埋身肉搏吸引眼球。

據知，戲中不少危險動作場面，更是鍾漢良、吳鎮宇、張兆輝親身上陣，乾淨俐落的動作與專業的態度令在場所有工作人員稱讚。

【不老男神】47歲鍾漢良臉部浮腫被指崩壞　近照證男神「還原靚靚」回勇

點擊圖片放大
  • 《困獸》鍾漢良

    • 鬥演技鬥搏命

    《困獸》講述以四爺（張兆輝飾）為代表的黑幫勢力及商業調查科高層左君哲（吳鎮宇飾）暗中操控全市局勢，試圖趁娛樂業開放之機，通過官商勾結渾水摸魚爭奪更多利益，而力求剷除黑勢力的警察江文峰（鍾漢良飾）則與他們展開了一場驚心動魄的對決。

    戲內，鍾漢良、吳鎮宇、張兆輝不但大鬥演技，在演動作場面時，他們同樣唔錫身，鬥過你死我活。比如其中拍攝一場鍾漢良被黑幫追殺，飛車落入水中的戲份時，鍾漢良被倒吊1個多小時，頭部充血青筋暴起，仍在不停地與攝影師討論角度問題，希望呈現給觀眾最好的畫面體驗。

    最新影片推介：鄭子誠劉倩怡專訪

    TOPick柴犬追星
    【TOPick柴犬追星】鄭子誠相伴抗情緒病令愛昇華　劉倩怡學懂去愛：感覺找回生命的核心

    至於已屬影帝級的吳鎮宇同樣不錫身，在被人捶打頭部的戲份，為達到最好的拍攝效果，堅持讓對手戲演員用力抓著自己的頭髮使勁撞擊地面，並不斷鼓勵對方，說：「放心，真心大力打，那畫面不但真實，亦是最快做到導演要求，你一手軟打我，只會NG再拍，到時更慘。」

    而張兆輝在槍戰的戲份中，被擊碎的玻璃擊中面部，但他只是簡單清理後繼續拍攝。演員的忘我演出，定必讓觀眾沉浸其中，大呼過癮。

    撰文 : TOPick柴犬出動

    相關文章

    白日之下丨問題護老院真實個案改編　導演簡君晋：選擇善良的勇氣　
    20:41 2023/11/01
    白日之下丨問題護老院真實個案改編　導演簡君晋：選擇善良的勇氣　
    【掃毒3：人在天涯】郭富城坦承揀劇本拒演某角色　享受真槍拍攝不戴耳塞認奀皮
    00:01 2023/07/12
    【掃毒3：人在天涯】郭富城坦承揀劇本拒演某角色　享受真槍拍攝不戴耳塞認奀皮
    【我的天堂城市】姜濤李嘉文互獻熒幕初吻　擇偶先睇外表渴望甜言蜜語【有片】
    18:06 2023/09/26
    【我的天堂城市】姜濤李嘉文互獻熒幕初吻　擇偶先睇外表渴望甜言蜜語【有片】

    你可能感興趣

    白日之下丨問題護老院真實個案改編　導演簡君晋：選擇善良的勇氣　
    20:41 2023/11/01
    白日之下丨問題護老院真實個案改編　導演簡君晋：選擇善良的勇氣　
    【掃毒3：人在天涯】郭富城坦承揀劇本拒演某角色　享受真槍拍攝不戴耳塞認奀皮
    00:01 2023/07/12
    【掃毒3：人在天涯】郭富城坦承揀劇本拒演某角色　享受真槍拍攝不戴耳塞認奀皮
    【我的天堂城市】姜濤李嘉文互獻熒幕初吻　擇偶先睇外表渴望甜言蜜語【有片】
    18:06 2023/09/26
    【我的天堂城市】姜濤李嘉文互獻熒幕初吻　擇偶先睇外表渴望甜言蜜語【有片】
    吳鎮宇 張兆輝 警匪片 動作片 電影

    最高瀏覽

    【靚太精明網購】HKTVmall 於11月2日起每人派$3000現金劵！ (附睇領取方法)
    【靚太精明網購】HKTVmall 於11月2日起每人派$3000現金劵！ (附睇領取方法)