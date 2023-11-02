【天氣】天文台：上月異常多雨及多雲　　總雨量超正常值逾4倍

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天文台指，上月異常多雲及多雨，由於華南大氣低層的水汽較正常多，本港月平均雲量為79%，較正常值58%高21%，是有紀錄以來10月的第2高，同時總日照亦只有138.9小時，較正常值的197.8小時少約30%，是有紀錄以來十月份的第4低。另外，由於10月8日至9日與熱帶氣旋小犬相關的破紀錄雨量，上月亦遠較正常多雨，總雨量為546.0毫米，是正常值120.3毫米的4倍以上及有記錄以來10月份的第5高；而本年首10個月的累積雨量為2770.3毫米，較同期正常值的2363.1毫米多約17%。

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此外，上月雖然陽光較少，但仍較正常溫暖。平均氣溫為26.4度，較正常值高0.7度，是有紀錄以來10月份的其中1個第4高，月初亦有3日酷熱天氣日數，是有紀錄以來10月份的最多。

天文台提到，受小犬的外圍下沉氣流影響，10月4日至5日本港日間普遍天晴及天氣酷熱，天文台氣溫於4日下午上升至全月最高的34.6度，是有記錄以來最高的10月絕對最高氣溫，當日平均氣溫達30.8度，是有記錄以來10月份的最高。另小犬於8日至9日為本港帶來狂風大驟雨，9日更錄得369.7毫米雨量，是十月份總雨量正常值120.3毫米的3倍以上，亦是有紀錄以來10月份的最高日雨量；而8日下午3時至翌日下午3時的24小時雨量達439.8毫米，打破了10月份的最高紀錄。

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責任編輯：黃小冰