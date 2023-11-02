  • 28°C
香港時間 : 20231102日 (週四) 15:57
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天氣】天文台：上月異常多雨及多雲　　總雨量超正常值逾4倍

社會 15:29 2023/11/02

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

（資料圖片）

天文台指，上月異常多雲及多雨，由於華南大氣低層的水汽較正常多，本港月平均雲量為79%，較正常值58%高21%，是有紀錄以來10月的第2高，同時總日照亦只有138.9小時，較正常值的197.8小時少約30%，是有紀錄以來十月份的第4低。另外，由於10月8日至9日與熱帶氣旋小犬相關的破紀錄雨量，上月亦遠較正常多雨，總雨量為546.0毫米，是正常值120.3毫米的4倍以上及有記錄以來10月份的第5高；而本年首10個月的累積雨量為2770.3毫米，較同期正常值的2363.1毫米多約17%。

最新影片推介：

TOPick診症室
【TOPick診症室】中風1分鐘死200萬腦細胞　醫生拆解中風成因及先兆

此外，上月雖然陽光較少，但仍較正常溫暖。平均氣溫為26.4度，較正常值高0.7度，是有紀錄以來10月份的其中1個第4高，月初亦有3日酷熱天氣日數，是有紀錄以來10月份的最多。

天文台提到，受小犬的外圍下沉氣流影響，10月4日至5日本港日間普遍天晴及天氣酷熱，天文台氣溫於4日下午上升至全月最高的34.6度，是有記錄以來最高的10月絕對最高氣溫，當日平均氣溫達30.8度，是有記錄以來10月份的最高。另小犬於8日至9日為本港帶來狂風大驟雨，9日更錄得369.7毫米雨量，是十月份總雨量正常值120.3毫米的3倍以上，亦是有紀錄以來10月份的最高日雨量；而8日下午3時至翌日下午3時的24小時雨量達439.8毫米，打破了10月份的最高紀錄。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰

相關文章

【電話詐騙】老婦接「假兒子」來電圖騙10萬　負責收款廚師認企圖欺詐囚20個月
今日 11:56
【電話詐騙】老婦接「假兒子」來電圖騙10萬　負責收款廚師認企圖欺詐囚20個月
【公共交通】林世雄：促進兩地融合的交通基建設施陸續有來　港鐵稱斥資逾千億興建新鐵路項目
今日 12:29
【公共交通】林世雄：促進兩地融合的交通基建設施陸續有來　港鐵稱斥資逾千億興建新鐵路項目
【迪士尼】「迪士尼尋夢奇緣」表演即日起暫停　園方：以準備即將舉行的特別活動
今日 12:52
【迪士尼】「迪士尼尋夢奇緣」表演即日起暫停　園方：以準備即將舉行的特別活動

你可能感興趣

【電話詐騙】老婦接「假兒子」來電圖騙10萬　負責收款廚師認企圖欺詐囚20個月
今日 11:56
【電話詐騙】老婦接「假兒子」來電圖騙10萬　負責收款廚師認企圖欺詐囚20個月
【公共交通】林世雄：促進兩地融合的交通基建設施陸續有來　港鐵稱斥資逾千億興建新鐵路項目
今日 12:29
【公共交通】林世雄：促進兩地融合的交通基建設施陸續有來　港鐵稱斥資逾千億興建新鐵路項目
【迪士尼】「迪士尼尋夢奇緣」表演即日起暫停　園方：以準備即將舉行的特別活動
今日 12:52
【迪士尼】「迪士尼尋夢奇緣」表演即日起暫停　園方：以準備即將舉行的特別活動
氣候暖化 颱風 天氣 酷熱天氣 天文台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【靚太精明網購】HKTVmall 於11月2日起每人派$3000現金劵！ (附睇領取方法)
【靚太精明網購】HKTVmall 於11月2日起每人派$3000現金劵！ (附睇領取方法)