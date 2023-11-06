心肺病︱冬季心肺病高發期　醫生教4招預防哮喘

▲ 冬季心肺病高發期，醫生教4招預防哮喘。

天氣愈發轉涼，要小心都市病「哮喘」埋身。香港胸肺學會代表暨香港大學臨床醫學學院內科學系臨床副教授林志良醫生，接受TOPick訪問指出，哮喘成因主要分兩大類，無發作時可以毫無症狀，提醒做足4大措施，能有效控制預防。

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哮喘成因及症狀

林志良醫生表示，哮喘病患主要分兩大類，第一類是「敏感性哮喘」，即是對外界致敏原產生敏感反應，例如接觸到化學物質、動物致敏原如毛髮；第二類是「自身過敏」，指身體容易有敏感過敏反應，不適症狀會透過某地方例如皮膚、氣管表現出來。而氣管又和鼻腔連接，共用一條呼吸道，因此哮喘病人也常見有鼻敏感問題。

至於哮喘症狀，林醫生指在控制得好、沒發作情況下，可以沒有任何症狀；但一旦發作，常見病徵會出現如咳嗽、有痰、氣喘，且氣喘時氣管會發出喘鳴聲音等症狀。

冬季心肺病高發注意：哮喘VS心臟病？

林醫生提及，有些人在入冬後容易出現氣喘難呼吸、心跳過快等不適症狀，這究竟是屬於心臟病還是哮喘發作？他解釋，因心臟和肺部相連得近，心臟病和肺病會相互影響或同時出現；而哮喘症狀和心臟病症狀雖有重叠，但也可以從細節上區分，例如哮喘發作時容易有喘鳴，心臟病就少見；心跳異常則常見於心臟病，在哮喘病患中不明顯。建議市民若有任何心肺或氣管不適症狀時，還是要儘快求醫，查清真正病因、及時治療。

不戴口罩增哮喘發作機率？

另外，坊間有説法指，疫情期間哮喘病人數量似乎減少；復常之後，哮喘病患者似乎又增多，猜測是因「戴口罩」隔絕病毒，使哮喘得到預防控制。林醫生釐清迷思，指哮喘病人數量在疫情期間也沒有減少，只是因社區隔離措施、減少外出等原因，令哮喘病人的求診數量減少。

至於不戴口罩會增加哮喘病發率，林醫生指不能將情況歸於不戴口罩與否，而是病毒本身的傳染性和致病力高。因新冠和流感均屬於「上呼吸道感染病毒」，哮喘是一種慢性呼吸道疾病，是容易感染病毒的高危族群，另外還包括有慢性阻塞性肺病、支氣管擴張毛病人士，都是高危一族。患者遭病毒感染後加重呼吸道不適，除了發病症狀如發燒、喉嚨痛、咳嗽等，還有機會誘發哮喘；但哮喘本身並不由病毒引起。因此戴口罩等衛生習慣，作用是減低有呼吸道疾病的病人感染病毒的機會，從而預防哮喘發作。

轉季天冷易發病 4招預防控制

林醫生續指，哮喘患者會對氣溫和濕度有敏感反應，當遇到某個氣溫和濕度轉變時，身體就會不舒服，例如天氣轉涼時，溫度濕度下降，造成呼吸道不適，誘發身體敏感反應，就容易哮喘發作。因此，哮喘患者應自行保重身體，做好保暖工作。

林醫生亦指出，流感或新冠病毒在天冷溫度低時比較活躍，傳染性較高，尤其在入冬12月至1月期間特別活躍。哮喘患者應做好病毒防護，例如注射疫苗，避免感染病毒，減少誘發哮喘的機會。他並同時提醒，除了有呼吸道疾病的病人，還有用抗排斥藥物或抑制免疫力藥物，例如有器官移植的病人、老年人士群組、兒童青少年族群，都是容易感染上呼吸道病毒的高危人士，應響應政府提倡，注射疫苗預防冬季流感病毒入侵。

而在人多、空氣不流通環境時，哮喘患者應要做好社交距離措施，例如戴口罩等衛生習慣。如知道致敏原，就要避免在空氣或食物或藥物中吸入。

最後，哮喘患者應長期使用吸入性藥物，例如氣管舒張劑、吸入性類固醇，控制病情，減少發作機會。林醫生同時提及，患者不需太過擔心長期使用吸入性類固醇的副作用：

吸入性類固醇屬於長期慢性消炎藥，比起系統性服食、注射的類固醇劑量低幾百至幾千倍，長期用對身體副作用極低，好處是慢性消炎作用，能控制好哮喘，減低發作機會。比起沒有使用而容易哮喘發作，不能及時控制放鬆氣管，嚴重就要入急症接受評估治療，將是得不償失。

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記者：張沛