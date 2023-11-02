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【愛國教育】立法會通過愛國主義教育議案　曾國衞：正就「愛國主義教育工作小組」組成進行研究

政治 15:45 2023/11/02

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政制及內地事務局局長曾國衞。（曾耀輝攝）

立法會今日通過「更深入和廣泛地開展愛國主義教育議員議案」，政制及內地事務局局長曾國衞表示，當局一直以多元手法推廣《憲法》、《基本法》及一國兩制實踐，又持續透過不同渠道推廣國旗、國徽及國歌，例如播放宣傳短片及聲帶等。

多位議員發言表示支持在本地推行及深化愛國主義教育。提出議案的民建聯立法會議員李慧琼指，香港目前已進入由治及興的新階段，加上全國人大常委會剛通過愛國主義教育法，香港政府及社會各界有責任，在香港推行相適應的愛國主義教育。

新民黨立法會議員葉劉淑儀稱，香港自從2009年推出新高中學制後，大量將課程「去中國化」，修讀中史學生人數大跌，認為有必要深化愛國教育，並且要深入全面、盡早向年輕一代介紹國家，特別是國家在過去為香港所做的事，例如確保香港不會缺水缺糧等。

曾國衞續指，當局正就「愛國主義教育工作小組」的具體人員組成、運作模式、工作範圍及推廣活動等進行研究，敲定細節後會作公布。他認同愛國主義教育的對象是全體市民，方式應多樣化，認為可透過課堂教育、文化藝術表演等，全政府及全社會共同推進，讓愛國主義教育貫徹到每個人的日常生活細節中。

教育局副局長施俊輝表示，教師是有效推展愛國主義教育的關鍵，教育局將繼續於內地多個不同省市和院校合辦內地學習團，並會設立首個香港教師研修及交流基地，以善用內地院校的專長、教師培訓經驗、網絡和資源，開展更多樣化及高質素的教師培訓項目。

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記者：戴朗希

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