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【新冠病毒】盧寵茂：料冬季出現新冠及流感高峰　XBB疫苗初期供應或有限

社會 15:49 2023/11/02

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醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

香港感染及傳染病學會預料，本月底至12月初將迎來新冠感染高峰期，呼籲高危人士一旦受感染便應盡快求醫，把握治療黃金期。醫務衞生局局長盧寵茂今日（2日）出席電台節目後會見傳媒表示，料冬季將出現新冠、流感感染高峰，市民應該盡快在適當時候接種加強劑，不要等待新的疫苗到港。

盧寵茂預計，今年是第一次沒有口罩保護的冬季，所以必定會出現新冠、流感等上呼吸道感染高峰，建議市民盡快注射流感疫苗。他表示，當局已經採購XBB疫苗，但因其會分批到港，最初的供應可能有限，故會集中先幫助一些高危的病人接種。

盧寵茂又稱，有市民一直在等待XBB疫苗，但他強調現有的疫苗已經有很大的保護作用。他建議如市民上一劑注射或感染康復已超過六個月，應該接種現有的疫苗，包括滅活疫苗和mRNA疫苗，這兩款作為加強針，仍然有足夠的保護作用，不要等待新的疫苗到港。如有市民完全未接受疫苗接種，便更加應該開始接種。

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記者：黃穎津

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