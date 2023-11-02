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非常醫生｜8次參與無國界醫生救援　陳健華醫生：救回的每條生命都有動人故事

醫健人物 17:31 2023/11/02

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當無國界醫生有何特質？陳健華醫生表示需要冷靜，能面對壓力。

外科專科醫生陳健華的診所很特別，周遭都是他參與無國界醫生任務時的留影：天真爛漫小孩子咧嘴而笑露出一口皓齒、分秒必爭的急救場面、手掌般大的早產嬰兒……鮮明地表達他對人道救援工作的投入。

「於前線救回來的每一條生命，均聯繫著不同動人的故事，這正是一直令我堅持人道救援工作的原因。」陳健華醫生如是說。

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在中學時期陳健華已萌生行醫的志向，如願進入醫學院。想做醫生的同時，從媒體接觸到無國界醫生的資訊新聞，深感饒有意義。「了解這個機構後，認同他們獨立、不偏不倚、公平處理每一個病人，想想自己有無機會可參與其中。」

醫學院畢業後，他選擇了外科專科繼續進修，在2011年考完專科試後，翌年獲派第一個無國界醫生任務，在巴基斯坦一個醫院逗留三個多月。第一個任務總是特別深刻，甚麼事情都是第一次面對，更多是難以預料的突發事情。在巴基斯坦與他在香港的工作大不同，在香港他是普通外科（General Surgery），多接觸腸胃等手術，甚少處理婦產科、骨科或腦外科等病症，但在外地的救援工作，後三項成了主要職責。

經過醫護人員的悉心照顧，Nyanhial（中下）逐步康復。陳健華與Nyanhial及其親戚合照。（無國界醫生提供）

重溫骨科及剖腹生仔技術

「在救援工作中，骨科創傷、開刀剖腹生仔十分常見，出發前有各項準備工夫，為期一星期的訓練課程，給予無相關或首次參與無國界醫生任務的醫生參加，讓我們熟習非本科範疇的手術，從中可了解到基本常識、理論及技巧。」他讀外科專科時曾習骨科半年，出發前也重溫在香港已甚少使用的外置支架固定知識；他也請教了其他醫學範疇的醫生，跟隨他們進行相關手術，如婦產科，從旁觀察他們做手術的技巧。

無國界醫生在彼邦工作，既不會事先知悉哪些病人會到來，一些衝突受傷，如刀傷、槍傷更多是突如其來，他很記得他在巴基斯坦首個剖腹生產的孕婦。「在香港做腸癌手術，切完個腫瘤遞俾姑娘，然後縫針，但我為孕婦開刀把BB遞給姑娘時，這是一條活生生的生命，新生命的喜悅感覺大得多，那一刻明白婦產科醫生為何會喜歡這份工作。」

帳篷施手術 溫度計爆錶

偏遠地區醫院無論設備及技術都和香港有別。「一句形容：簡陋。醫療設備、物資都是最基本的，有些手術室是以石屎來建築的，也有用貨櫃改裝，溫度上比帳篷較好。在南蘇丹有一、兩個Project都是在帳篷裏施手術，烈日當空中午氣溫可以極高，我叫同事用溫度計量下帳篷裏幾度卻量不出來，因溫度計最高僅攝氏五十度，超晒標，不是不恐怖的。」做完一個一句鐘的剖腹產手術，他整個人汗如雨下，全身濕透。

醫院的供電偶有不穩，陳健華（左）習慣戴上小頭燈，可確保停電時仍能繼續手術。（無國界醫生提供）

手術室工具如手術刀、針綫、簡單處理傷口的用品都齊備；在香港常見的微創內窺鏡，在救援地區的醫院就一定沒有了。莫說MRI、CT等檢測儀器，他說就算X光很多時也沒有，今年他到南蘇丹，連X光機都壞掉了，只能靠臨床判斷。便攜超聲波機一般會用在婦產科上，他們更多時是用來照腹部，如骨折無X光機，這部超聲波機也會派上場使用。

「的確在診斷上有少許困難，惟以臨床判斷及經驗處理，其實沒有CT掃描儀器是否完全唔得呢，又不是，有時候臨床判斷更重要。」

應付手術停電早有準備

偏遠之地停電更無時或已，最怕是在手術中時停電，即使是停一、兩分鐘，但在進行緊急手術時也十分關鍵。陳健華經歷過手術停電後，之後每次手術都會戴上頭燈，萬一停電，都不會完全漆黑一片。

當無國界醫生的特質，他說需要冷靜，能面對壓力。「自己處理不到壓力，也難以處理病人。要懂得隨機應變，即執生，因遇到的情況是千變萬化的，你不知道會有甚麼奇難雜症，甚至是前所未見的創傷，例如有人被子彈打中，傷的地方難以估計，必須臨場應變。」

在香港他從未處理過槍傷的病人，他除修讀相關的醫學培訓課程，更曾因此到瑞士上過一個訓練，以真槍打入啫喱物質上，模仿人體受不同子彈創傷的狀況。

陳健華（中，身穿白色上衣）與醫療團隊合照。時隔3年他再到本提烏的醫院服務，與當地的同事重聚。（無國界醫生提供）

另外，因槍傷、刀傷入院十分常見，也有村民被動物如牛、有角的羊、狗隻咬噬所傷偶有發生，意想不到是被人咬傷也非罕見。「人們互相打鬥，如無武器，用上口咬施襲，有些都咬得好傷，整塊臉被咬破至見骨。」

女孩不用截肢感鼓舞

他往往是醫院唯一一個外科醫生，單打獨鬥需24小時on call直至離開救援服務那一天。他對自己說：不可以病，不可以倒下，無人分擔他的工作。陳健華試過為腹部槍傷的人，一個人做三、四個小時縫針修補及造口手術。

難忘個案陳健華說多不勝數，今年他8月到南蘇丹，一名8歲女孩於蘇丹衝突中父母遇害成爲孤兒，跟隨親戚輾轉逃難至南蘇丹，但於旅程途中天雨路滑遇上嚴重交通意外，女孩左大腿嚴重受創，皮開肉裂且有骨折，延至一周後才送至無國界醫生的醫院。

女孩的傷口已受污染，發炎含膿，情況差至醫護人員都憂心女孩的左腳是否能保住。「聽到她的遭遇，不想她剛沒了家人，也失去一條腿。」陳健華每天為她洗傷口清創，期後進行骨折固定及皮膚移植手術，幸運地在團隊細心護理下，進展理想，陳健華於完成任務前，女孩交托付給另一位剛抵埗的香港醫生，並於回港後繼續關注女孩的康復情況，10月初他接獲喜訊，女孩已康復出院，陳健華欣喜不已。

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放下不執着

世事不盡是如意，也有數個月大的嬰兒，因腸塞求醫，為身形細小的BB開刀是高危手術，術後也要進入新生兒深切治療部（NICU），這裏的醫院沒相關設備，但不施行手術，BB性命會受威脅，徘徊於十字路口。陳健華與兒科醫生、麻醉科醫生商討過後，決定博一博。「為BB開刀後，為他處理好腸套疊阻塞問題，手術很順利，可惜他翌日過世了。我們發現了病人致病病理，處理好，但沒有一個Intensive護理配合，病人最終捱不過。」

在資源物質匱乏的國度，他坦言人生觀變得豁達。「沒那麼執著，很多事情得來不易，但有時也可以瞬間煙消雲散，所以人要懂得放下。在物資缺乏的環境下生活過，會容易知足。」

記者：周美好

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