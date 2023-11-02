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媽媽辛酸丨3孩在職媽放工無時間煮飯　丈夫1原因拒吃隔夜餸反枱離家

育兒資訊 16:21 2023/11/02

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馬來西亞一名3孩在職媽媽因放工後無時間煮飯，要翻熱周末準備好的隔夜餸，丈夫拒絕兼反枱掃落地離家。

在職媽媽每天忙於湊仔與工作，做丈夫都應該體諒一下。馬來西亞一名律師近日分享一宗婚姻案例，一名3孩在職媽媽因放工回家沒有時間煮晚餐，就翻熱預先在周末準備好的隔夜餸，怎料丈夫非常不滿，甚至反枱把飯餸掃落地離家而去，妻子非常傷心，盼尋求婚姻輔導。

馬來西亞媒體報道，律師Kheyr Hameed日前在facebook發文分享一宗婚姻案例，是她其中一名人妻客人，與丈夫育有3名孩子，性格有耐性，說話輕聲細語。該名人妻表示，在結婚初期兩夫婦未有小孩，她能兼顧事業和家庭，6年後兩人已誕下3子女，她仍需工作養家，每天為子女煮早餐送返學，但下班回家沒有時間再煮飯，惟有預先準備好隔夜餸給家人吃。

豈料丈夫不但沒有體諒妻子，更將滿枱餸菜掃落地，離開屋企返回父母的家用餐，留但妻子一人在家收拾，邊哭邊收拾破碎的碗碟和清理地上飯餸。其實該名人妻之前已經常為了煮飯問題與丈夫吵架，令她倍感壓力，Hameed律師解釋道：

她的丈夫從小就拒吃隔夜菜，因為丈夫的父親從來不吃隔夜菜，所以從小他的母親都是烹煮新鮮食物，絕不留餸菜到下一餐飯。

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Hameed律師表示，曾勸人妻與丈夫一同接受婚姻輔導，但丈夫不願意配合。她又建議人妻聘請外傭準備三餐食材，或以包伙食方式維持生活。不過，因人妻未有再前來諮詢，故不知道她有否採納建議。

帖文引起不少網民熱論，很多網民同情該名人妻的遭遇，並批評其丈夫的態度，「我覺得這丈夫實在太過分了，根本就是看妻子好欺負」，另有網民直言，部分人夫確實不喜歡吃隔夜餸，「我有看過這類丈夫，說吃隔夜菜會不舒服」、「我朋友的前夫就是這樣，孩子都生了5個，還是拒絕吃隔夜菜」、「我也見識過這種丈夫，說吃隔夜菜會肚子痛」等。

雪櫃處理食物常見4大錯誤

本港食安中心指出，進食隔夜蔬菜有機會危害健康。蔬菜中的硝酸鹽可經細菌或酶作用，轉化為亞硝酸鹽，從而導致正鐵血紅蛋白血症及癌症。因此食安中心建議不要隔餐甚至隔夜進食，特別是夏季。而中大醫學院那打素護理學院博士後研究員梁慧儀則指出，利用雪櫃處理食物時，有以下常見4大錯誤：

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責任編輯：王明芳

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