【李克強逝世】司長、議員撰文悼念　張欣宇：一直警醒自己有權不能用盡

▲ 李克強上周五病逝，遺體今日於北京火化，特區政府總部下半旗誌哀。(林宇翔攝)

國務院原總理李克強上周五（27日）病逝，遺體今日（2日）於北京火化，香港特區政府總部及中聯辦下半旗誌哀。財政司司長陳茂波、香港新方向立法會議員張欣宇和選委界立法會議員黃錦輝都有撰文悼念李克強。張欣宇引述李克強的「大道至簡，有權不能（可）任性」，稱有權不能用盡，是一直警醒自己理念。

陳茂波今日在社交網站指，「李克強過去很關心香港的發展，鼓勵我們要發揮『國家所需，香港所長』的作用，築固香港的國際金融中心地位不能動搖。」他續指，香港今日跟全國各地一起下半旗，深切哀悼李克強的離世，也對李克強的家人表達摰誠慰問。

張欣宇在社交網站表示，「大道至簡，有權不能（可）任性」是李克強在 2015 年政府工作報告中親自加入的內容。他稱，2015 年，他剛開始從專業技術職位，走上前線管理崗位，當時無意中讀到這句話，已經覺得十分入心。接下來數年，承蒙上司信任，負責管理的團隊規模越來越大，從幾十到幾百再到過千人，「在自己的小範圍裡，多少掌握了些所謂的「權力」，但『有權不能用盡，有權更要克制』，始終是一直警醒自己理念。」他指：

現在轉換角色，來到體制內服務眾人之事，才更加明白這句話的分量和意義。

黃錦輝在社交網站稱，沉痛悼念李克強。

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責任編輯：區綽彥