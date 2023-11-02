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我的女神室友斗娜｜秀智演偶像女神穿一物顛覆形象　梁世宗退伍第一擊狂做面膜顯年輕

休閒消費 16:34 2023/11/02

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《我的女神室友斗娜》講述隱退演藝圈的人氣女明星與大學生的浪漫愛情故事。（相片來源：Netflix）

男美女同處一室可以有很多事情發生，Netflix新上架韓劇《我的女神室友斗娜》就以此作敍事主軸，講述一個羞澀憨直大學生與K-POP女神偶像，由先旨聲明「別愛上我」到漸生情愫的浪漫故事。

一如劇集一句對白：「我們完全活在不同的宇宙，只是恰好在某個車站碰面了。」劇中就不乏類似的甜滋滋、冧死人的對白。

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剛在10月尾上架的Netflix原創韓國劇集《我的女神室友斗娜》，改編自閔宋雅的網路漫畫《愛上姐姐的理由》，由《羅曼史是別冊附錄》、《愛的迫降》的李正孝導演執導，張劉夏編劇執筆。因著《愛的迫降》的大成功，觀眾對此劇難免有所期待。

觀眾討論點都聚焦在秀智的美貌，大讚秀智演活漫畫中的斗娜。（相片來源：Netflix）

逾1.1億港元製作費

事實上，此劇甫播出，據OTT平台排名統計網站FlixPatrol顯示，在韓國、香港、印尼、日本、馬來西亞、新加坡、台灣、越南等個國家和地區即登上Netflix熱門節目榜單、TV節目類全球排名第6位、非英語類節目全球TOP 10榜第7位，主演的男女主角秀智與梁世宗旋即人氣再急升。

梁世宗演活了遇到大明星手足無措的萌萌感覺。（相片來源：Netflix）

此劇引起另一熱議的，是有指製作費逾200億韓元（折合約1.1億港元）的消息曝光，韓國網民紛紛表示驚訝，指「如此劇情怎會用上200億！」，不過也有網友分析，指劇情中雖沒有太多CG特技效果，咋舌製作費可能與演員片酬有關。

共處一室日久生情

說回劇集內容，本劇講述梁世宗飾演的土木工程系大學生李元峻，認真努力上學，為免除長途跋涉勞累，搬到Share House居住，沒料到室友竟是當過K-pop偶像女神李斗娜（秀智飾演）。

故事發展一如其他愛情劇般，男女主角由最初看不順眼，漸漸互生好感再墮入愛河。當然因身份懸殊，以及有其他介入，兩人經歷不少考驗及感情瓜葛。

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大結局兩人能否修成正果，引發觀眾討論，當紅偶像就不能與普通人好好談戀愛？劇中也揭開了一些演藝圈辛酸史，以及歌手藝人們如何要隱藏自己的戀情。

秀智穿阿婆褲煙不離手

《我的女神室友斗娜》開宗名義焦點就是斗娜，劇集不少場面拍得唯美浪漫，鏡頭落在秀智的美麗臉龐，男女觀眾都被她迷得一陣陣。事實上，秀智演來也沒令人失望，因斗娜一感焦慮就抽煙，9集裏不時見她煙不離手，入型入格。而且她在Share House時，總是穿著家居阿婆褲，頗顛覆以往形象，網民也讚她演技有進步。

秀智穿着家居阿婆褲，都好養眼。（相片來源：Netflix）

此刻是梁世宗退伍後首度回歸，他為了符合大學生的角色身份，特意去激光脫毛及狂做面膜，好讓自己顯得年輕。

記者：周美好

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