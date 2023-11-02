幸福人妻丨陳詩欣澳洲旅遊賀結婚周年　丈夫大方讓靚老婆派福利【多圖】

曾主持《3日2夜》、《學是學非》的陳詩欣（Eunice）在2021年10月與電競公司高層陳爾正（Joshua）結婚，從此成為人妻。

成為幸福靚太的陳詩欣仍不時更新個人社交平台，與粉絲保持聯繫，而已經榮升為人妻的Eunice沒有因此收起驕人身段，而丈夫亦十分大方讓愛妻騷本錢，所以Eunice婚後仍不時派福行益粉絲。

【幸福人妻】陳詩欣騷泳照慶生 婚後更有自信發展事業：為自己好好打氣【多圖】

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近日，Eunice與丈夫到澳洲旅遊賀結婚兩周年，她在個人社交平台上載數張「老公視覺」旅遊照片，並寫道：

來到Sydney 第一天💞

分享一則無聊的事給大家

我們慢步沙灘

講返起第一次見我之前知唔知我係邊個🥰

突然….

💁🏻‍♂️你知唔知悉尼最多咩動物？

💁🏻‍♀️係咪樹熊？

💁🏻‍♂️no

💁🏻‍♀️係咪袋鼠？

💁🏻‍♂️no

💁🏻‍♀️我知啦 ！人！人都係動物

💁🏻‍♂️係老鼠呀 ~悉尼老鼠 (識你老鼠咩)

不過其朋友及一眾網民都把重點放在相片上，相中所見，她身穿條吊帶deep V低胸印花長裙，盡騷好身段，她的女性朋友也不禁幽默留言：「認我有放大張相睇」

現年30歲的Eunice在2010年參加HKDI Fashion Competition Performance獲冠軍後當模特兒，在2015年轉當歌手，可是歌唱事業發展平平，於2017年改當演員，加入TVB簽約成旗下藝人，參演過劇集《愛．回家之開心速遞》、《刑偵日記》、《痞子殿下》、《美麗戰場》等。

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不過，Eunice主力在主持發展，並憑旅遊節目《3日2夜》彈起成宅男女神，另曾擔任節目《姊妹淘》、《學是學非》的主持。

她與富貴老公陳爾正（Joshua）結婚後，搬進山頂豪宅，不時在社交平台公開家居照，從中可見居所對著山頂凌霄閣，而且巨型客廳擺放聖誕樹後，仍然有充足活動空間，生活富貴。

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