【代理收賄】涉疫情時向租戶收賄爭取減租　物業代理判囚7個月官斥自編自導

▲ 涉疫情時向租戶收賄爭取減租，物業代理判囚7個月官斥自編自導。（資料圖片）

女物業代理涉於疫情期間，替夾公仔店租戶處理租約時，要求租戶支付4.1萬元賄款，以替對方洽商減租。女代理最終收取2.1萬元賄款，早前在九龍城裁判法院被裁定代理人接受利益等6罪罪成，今（2日）被判囚7個月。裁判官判刑時指，本案屬被告自編自導，無中生有，以向事主索取利益。

女被告鍾繡文（57歲，物業代理）早前被裁定3項代理人接受利益、1項代理人索取利益及2項煽惑他人提供虛假資料罪成立。

代表律師求情時指，被告現已賠償2.1萬元，望法庭考慮被告與事主是朋友關係，曾提供無償服務。涉案行業亦正如被告僱主所指，是存有灰色地帶，被告冀法庭可考慮本案特殊情況，以非監禁刑罰處理。

裁判官判刑時指，被告於本案中聲稱可協助事主減租，並在業主不打算減租下，亦向事主堅持說法，並虛構有高人協助。裁判官指，本案屬被告自編自導，無中生有，以向事主索取利益。被告行為影響其從事行業，亦對其他銷售員不公平，但考慮到被告已作賠償，最終被告亦沒有實際得益，判囚7個月。

案情指，被告案發時任職伯樂聯行物業代理，1名租戶由2019年12月起租用旺角某舖位經營夾公仔店，月租14萬元，被告為交易的經手代理。上述租戶自2020年3月底起多次要求被告協助與業主洽商減租。

該租戶於2020年5月至9月期間多次接獲被告通知，業主同意減收租金，被告每次均向該租戶索取賄款，最終收取3筆賄款共2.1萬元。被告其後再向該租戶索取2萬元的賄款，被告亦煽惑該租戶使用5張看來由1間裝修承辦商發出的收據，以掩飾向她支付賄款。

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記者：梁錦麟