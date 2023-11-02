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叱咤樂壇流行榜2023丨COLLAR預告有新團歌　Marf競逐新力軍芯駖與同路人分享

娛樂 19:05 2023/11/02

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女團COLLAR分享最新近況。

由商業電台主辦的樂壇年度盛事《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會於今天（11月2日）在東涌昂坪市集舉行，MIRROR、ERROR、COLLAR、Lolly Talk、P1X3L、許廷鏗、陳蕾、林家謙、張天賦（MC）、陳柏宇、洪嘉豪、炎明熹等多位歌手先後到場，非常熱鬧！

由沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy）、邱彥筒（Marf）、李芯駖（Sumling）及陳泳伽（Winka）組成的女團COLLAR接受TOPick訪問，預告COLLAR的新搞作。

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COLLAR平常心爭獎

對於競逐今年的獎項，COLLAR表示會以平常心面對，並覺得最緊要係開心。芯駖表示：「有參與已經係好開心。」

不少粉絲提早到場霸靚位，Candy認為：「好辛苦，又凍又熱咁樣。好似路營咁，又冇得沖涼。見到好多冇見過嘅手帶、Banner，好開心。」

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Marf競逐新力軍

至於今年競逐新力軍的Marf則說：「首先多謝各位嘅信任同支持，我都係覺得有獎一定開心，但冇獎都唔會唔開心。
最緊要係我有私心唱到自己鍾意嘅作品。同成員一齊再次出唔同Style嘅作品，所以嚟緊會再有新歌。」Day認為：「最緊要係繼續出歌。」

COLLAR預告新團歌正在籌備中，且接近完成階段，並透露將會有驚喜。芯駖說：「我哋今次嘅編排係有驚喜，我自己係好鍾意。」Candy則透露：「今次有小動物同我哋一齊拍MV，一齊跳舞都幾好玩。」Winka表示：「帶晒所有自己嘅動物出嚟。」

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芯駖喜遇同路人

芯駖早前於節目中的分享引起不少迴響，她謂：「細個嘅經歷都過去咗，不過都想分享。好開心收到好多DM，有同路人。原意係有唔開心經歷嘅朋友仔都一齊去面對呢件事。」

無懼Lolly Talk先開騷

對於Lolly Talk搶先開騷，Winka覺得：「我哋會Prepare得更多畀Fans。等緊一個更大嘅機會去做呢件事。呢件事唔係有比較，每個人、每個團隊都有自己嘅步伐。」
芯駖指：「開演唱會係好啊，多啲騷睇，本地多啲創作、多啲騷。」

被問到是否明年開騷？COLLAR大賣關子：「ummmm......總會開嘅，但一定係全力以赴。」

記者：陳淑霖

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