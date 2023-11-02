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香港人在北京丨吳若希初入行被珍姐指有諧星潛質　視每個角色為女一：配角也有人生

娛樂 18:28 2023/11/02

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吳若希視每一個角色為女主角去演。

無懼世事變改，喜劇越做越愛！由歌手再向主持及演員多線發展的吳若希（Jinny），於TVB台慶劇《香港人在北京》首度擔任女一，搞笑演出大獲好評，更多次出動性感睡衣大騷42吋長腿，為演出搏到盡。

Jinny接受TOPick專訪時，大談入行13年首任女主角的感受，坦言沒有感到特別緊張，對每個角色都視主角去演，「以前拍過不同劇種，演過多個配角，甚至經過就被撞死那種的特約演員，我都會當作主角去演，配角也有自己的人生、性格，所以演繹方法都是一樣。」

有這種想法因為歌手出身的關係？她坦言不是，能否勝任角色才是最重要：「最重要是演得好不好，演得不好，給個主角我做也沒意義，只會連累大家。」Jinny比較著重自己的表現，多於這是一個甚麼的角色。

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《香港人在北京》

與珍姐的秘密對話

看回自己的演出，Jinny認為有些場口可以做得更好，尤其講對白的節奏未夠精準：「拍攝時剛生完細仔一年多，孕傻三年未過，可能我記性不太好，每take前後有差別。」

對於被冠「新一代毛舜筠」、演出獲讚有喜感，愛拍喜劇的Jinny憶起初入行時會見高層「珍姐」曾勵珍，對方問道的一句話：「珍姐問我『你覺得你做到啲咩？』，我說想做諧星，她的反應是『哦，咁咪好囉，好彩你唔係同我講想做靚女』，我終於明白了，原來珍姐都覺得我適合做諧星。」

與珍姐這段秘密對話，Jinny一直將它放在心裡，「如果有機會讓我做諧星，一定蠻開心！做諧星比較輕鬆，大家要在輕鬆氣氛底下拍攝，才有開心的效果，拍攝時都不開心，那演出來就不會好笑。」她認為香港人剛經歷疫情，市道還未復甦，股票同時大跌，播映輕鬆劇集可以為大家舒緩壓力。

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與演員互相「傷害」

Jinny在劇中與視帝陳展鵬合演夫妻，談到合作之間的火花，她笑言兩人經常互窒：「我跟他說，小時候就已經看他做戲。他就會反擊『我都係細細個就聽你唱歌』，大家會有這些搞笑互動。」

她續指與展鵬拍劇既輕鬆又安心，大讚他對劇本演繹想法多多，「他很清楚劇本走向，哪些位欠缺甚麼、如何做得更好。我們有聊天群組，開拍前在酒店隔離時，大家會討論劇本，這點絕對百分之一百信任展鵬。」

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除與視帝的有趣互動，跟另外兩位孖寶演員戴祖儀和洪永城，肚爆場面甚多，團體效果較豐富。

Jinny爆料指，戴祖儀為四人之中的「無敵下靶位」，經常默契地圍攻一人：「戴祖儀是無敵下靶位，而洪永城是一個很有經驗的綜藝主持，所以兩個出現時自然喜感十足。我們四人很有默契，當你做下靶時，三個就會圍攻你一個，見到你被人攻擊時，其他人自然一起攻擊！」四人毫不介意互相攻擊弱點，似足大細路一樣，相當搞笑。

《香港人在北京》

劇中更有不少抽水場口，提到做過「亞視」的陳展鵬躺著也中槍，Jinny認為「亞視味」並非貶義：「網上很多人說他有亞視味，我覺得『亞視味』不是貶義，展鵬亦不介意我們拿這樣出來玩、攻擊他。」

她笑指其平板身材成為被攻擊的地方：「大家都會攻擊我平胸，我接受的。到達寧波拍攝時，我還問他們去隆胸好不好，他們都會說不要搞這麼多東西，哈哈！」

演戲是生命體驗

Jinny直言問過監製鍾澍佳，為何找她擔演「Helen鄺海倫」一角，「因為我也感到很surprise，他說因為看過我在《旁觀者》的演出。我在該劇飾演一個超乎現實、陰沉的人，他說很少見演員演一個不正常的角色，演得如此自然，心裡一度想，究竟是褒義還是貶義呢！」

鍾澍佳亦私下找過《旁觀者》的監製，了解Jinny個性及為人：「問我本身是不是陰沉的人，其實完全相反，私下與角色成極端，很嘈吵的，哈哈。」

吳若希於TVB台慶劇《香港人在北京》首當女一。（陳慧安 攝）

她坦承剛接獲角色、未收到劇本前感到壓力，但看過劇本後便鬆一口氣：「無論做太太角色，抑或唱歌追夢，全部都是應付得來的，對自己很有信心，因為跟自身character很相似。」笑言若突然叫她做武打女星，就必定壓力如山。

入行多年首任女主角，Jinny一點也不覺得遲，反而認為演戲是好好的生命體驗：「無論任何角色，對我來說都是新鮮事。每次演完一個角色，就學懂那個角色的知識。」並舉出2015年在《實習天使》演過護士後，原來已自動內嵌了急救知識：「遇到危險事情知道應該如何是好，本能發揮得到。」

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與兒子有鴻溝

Jinny為拍此劇離開子女長達三個多月，掛念孩子時會抱著展鵬女兒「小豬比」狂嗅：「因為展鵬太太Phoebe（單文柔）和囡囡小豬比也有同行，當我掛念子女時，便會攬著小豬比瘋狂嗅，當作在嗅自己孩子的BB味道！」

談到與子女之間的相處，Jinny自揭與3歲細仔Kylian有「鴻溝」，黏傭人姐姐多過自己：「寧願他喜歡傭人姐姐，好比不喜歡，代表姐姐真的很疼錫他。」聽說子女分兩種，一是還債；一是討債，Jinny笑言兒子一定是來討債：「囝囝一出世已經不黏我，所有人抱他都不會哭，只有媽媽抱才哭，一定是『撈亂骨頭』！相反，女兒是來還債，她很乖巧會幫忙照顧弟弟，兩個很極端。」

成為人母後，Jinny才逐漸悟出每人資質有別、各有長短：「以前會想，這麼簡單為何人人做到，你會做不到？直到兒子出世後，才發現有些人擅長某東西、弱某東西，無法強迫的，現在學會體諒別人。」

她透露大女對圖像與聲音思維敏感，學習能力較穩定；而細仔則傾向數字化與理論性，必須碰過釘、撞過板才成長。

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感激老公包容

作為兩孩之母，將家庭與事業兩兼顧，就算再強的女超人也需要一位得力助手，幸好Jinny老公何兆鴻（Alex）也不是豬隊友，「我們在分工方面協調得最好，大家都知道對方上班時間。他知道我工作不穩定，但當我有時間就一定全天候陪小朋友，他知我要工作時就負責替補位置。」

她形容老公是慈父，自己則是嚴母：「我有時比較惡一點，對女兒較突出，因為要拉攏與兒子的關係，所以對兒子較溫柔，哈哈！」直言教仔和教女要用兩套育兒方法。

不過，她回想起拍劇離家三個多月，頭兩個星期家裡猶如世界大戰，一度被激到「燥底」：「搞不行，發生很多事情！隔離時收到老公電話，他跟我說，但我卻幫不了，更在我面前罵得女兒哭，究竟想我怎麼樣？老公和兒子是同種人，一定要經歷過才知道解決方法，否則腦袋function不來。」

雖然Jinny不時公審另一半，但仍對老公評價甚高：「他是好老公，很重視家庭，亦很疼愛我，他很包容我的小脾氣。」並透露永遠吵架都是單向的，笑言：「有雙向便完蛋了！」

記者：馮雪怡

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