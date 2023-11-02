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減肥大作戰｜264磅男子肥胖似阿伯　改1習慣狂減108磅變型男

保健美顏 17:34 2023/11/02

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內地廣東省一名男子從264磅減至156磅，連帶外貌亦發生驚人變化。

減肥可以改頭換面？內地廣東省一名35歲男子體重曾高達264磅，擁有雙下巴及大肚腩，外貌似足阿伯。為了身體健康，他在一年前下定決心減肥，靠控制糖分攝取及適當運動，成功減下108磅，連帶樣貌亦發生驚人變化。

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【活得健康啲】秋燥易誘發皮炎咳嗽過敏　中醫教煮潤肺養顏湯水

網名「明叔很認真」的男子在社交平台抖音小紅書分享自己的減肥歷程，他身高1.84米，但因為過去極度嗜糖，導致體重一路飆升至264磅，身體檢查超過20個項目不合格，屬於不少疾病的高危群組。33歲那一年，他突然失業，加上家中變故、身體亦出現問題，令他迫切需要巨大的變革來扭轉人生事態。

不過真正令他決定展開減肥之路的，是一次探病經歷。某次父親因為二度中風住院，他到院探病時，看見隔壁病床一名40歲、體重220磅的患者因喝酒導致腦出血，躺在床上大小便失禁，只剩下一邊眼球能動，令他深感震撼，從此下定決心開始控糖、減重，希望恢復健康之餘亦可逐步找回自信。

減肥先戒糖

「明叔很認真」提到，自己減肥的第一步便是戒掉含糖飲品，同時亦戒除了添加糖及甜食，之後再配合規律的運動，努力堅持下來才達到如今的成果。

他也坦言自己減到220磅時曾遇到瓶頸期，有一段很長的時間體重都不再下降，令他感到十分焦慮。但妻子一直在旁鼓勵，甚至為了他而學習製作減脂餐，假日又拉著他到戶外爬山、運動，最終令他成功在一年後減下108磅。

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責任編輯：羅嘉欣

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