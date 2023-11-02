【DSE】考生直抄資料圖片將《新青年》作者寫成「秀獨陳」　考評局：匪夷所思

▲ （資料圖片）

考評局今（2日）出版2023年文憑試《試題專輯》，專輯提到中史科最嚴重的錯誤，是有考生在回答關於五四新文化運動出現背景的試題時，照抄題目資料中印有「撰主生先秀獨陳」的《新青年》雜誌封面，將雜誌作者寫成「秀獨陳」，形容為匪夷所思。

此外，專輯指考生也多混淆史實，如稱新文化運動是受到十月革命影響出現，以及受中國共產黨成立影響而誕生；亦有人朝代概念模糊，誤將漢代的「匈奴」誤認為「吐蕃」或「突厥」、誤認東晉時期書法家「王羲之」為唐代人、將「楊虎城」當作「楊國忠」，以及將辛亥革命時期的「秋瑾」及「張竹君」當成抗日時期的人物。

專輯亦指有考生引述課程下限2000年以後的事例回答試題，如其中一條關於改革開放措施內容及成效的題目中，就有考生引述2019年外資企業Tesla在上海設廠等。

專輯也提到，中史卷考生字體潦草，難辨識的情況較去年普遍，同時考生亦有不少錯別字，例如「林彪」寫成「林標」、「深圳」寫成「深川」、「李大釗」寫成「李大鈔」等。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9