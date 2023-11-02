【北部都會區】原定三地發展濕地保育公園僅剩一　發展局：只追求面積屬不智

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上屆政府提出發展「北部都會區」，計劃在南生圍、三寶樹和蠔殼圍增設濕地保育公園，惟政府近日公布的北部都會區行動綱領，僅提及發展三寶樹濕地公園，被質疑「走數」。發展局局長甯漢豪認為，上屆政府已表明有關發展屬願景，需要展開可行性研究，強調政府正進行相關系統研究，預計明年上半年完成，其後會交代哪些濕地政府會投放資源保育。

甯漢豪今日（2日）出席電台節目時提及，剛公布的行動綱領已提及環境及生態局正展開有關濕地公園系統研究，料明年上半年完成，屆時會再交代詳情。她補充，建立濕地公園更重要是質量，若外界純粹要求跟其他城市擁有相同面積，屬於不智。

港府未來5年會收回700公頃土地發展北部都會區，甯漢豪強調，政府已改善收地安置補償政策，故不太擔心收地工作受阻，不過承認棕地作業會到影響，期望透過加快興建多層工業大廈以安置作業者，爭取最快今年底可以推出。

被問到北部都會區涉及多少成本，甯漢豪指，項目正在研究階段，深化研究時「數字會變」，故暫未能公布總成本。她重申，相關融資委員會為項目估算，並檢視經濟環境、例如賣地反應等因素，以作部署。

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責任編輯：陳麗娜