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【港鐵業務】港鐵提早終止營運瑞典鐵路　連「退出費」及其他開支約7億港元

社會 17:09 2023/11/02

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港鐵提前終止營運瑞典斯德哥爾摩通勤鐵路，要支付約4億元「退出費」，港鐵估計需要在2023年度作出約7億元計提撥備。

港鐵指出在2015年12月其附屬公司MTR Nordic AB獲斯德哥爾摩通勤鐵路的營運及維修專營權，並於2016年12月11日開始營運，為期10年。該專營權預期於2026年終止。斯德哥爾摩通勤鐵路由MTR Nordic AB全資附屬公司MTR Pendeltagen AB負責鐵路營運。

港鐵稱，受當地營運人員短缺及維修問題影響，公司努力改善虧損狀況，並與斯德哥爾摩交通公司達成補充協議，提前在明年3月2日終止營運，並移交予新營運商。

港鐵因應要支付退出費連同其他費用，支付額外開支約10億瑞典克朗（約7億港元），並將於今年12月底年結確認有關開支。

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