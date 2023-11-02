【政務合作】粵港政府公布「跨境通辦」合作成果　首階段設人才入境申請等逾50項服務

▲ 粵港政務服務「跨境通辦」合作成果發表會。（趙居逸攝）

粵港政務服務「跨境通辦」合作成果發表會今日在政府總部舉行。粵港兩地政府簽署粵港政務服務跨境通辦合作協議。創新科技及工業局局長孫東表示，兩地政府已分別提供超過50項網上跨境通辦政務服務，便利兩地市民和企業。

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香港方面，孫東指出首批服務涵蓋範疇，包括稅務公司註冊、物業及車輛查詢與登記、個人證明文件、人才入境福利申請、教育以及醫療健康等等。大灣區居民及企業可透過特區政府特設的跨境通辦專題網站，瀏覽相關服務資訊，並隨時在線上辦理申請手續。

「智方便」個人化方面，孫東表示，數位服務平台已和「廣東省統一身分認證平台」對接，已登記廣東省政務服務的香港居民，可透​​過「智方便」直接登入廣東省政務服務網和「粵省事」手機應用程式，方便快速使用廣東省各項政務服務。

孫東提到，特區政府早前已在廣州市及深圳前海，設立智方便登記服務專櫃，協助身處當地的香港居民登記智方便。他表示，會繼續物色及推出更多跨境通辦服務，並在內地設立更多的服務管道，包括香港跨境通辦自助服務機，以滿足不同群眾的需要。

他指出，政府會繼續推出更多跨境通辦服務，並在內地設立更多的服務渠道，包括香港的跨境通辦自助服務機，以滿足不同群組的需要。

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記者：趙居逸