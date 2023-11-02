  • 26°C
香港時間 : 20231102日 (週四) 18:28
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【政務合作】粵港政府公布「跨境通辦」合作成果　首階段設人才入境申請等逾50項服務

政治 17:00 2023/11/02

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

粵港政務服務「跨境通辦」合作成果發表會。（趙居逸攝）

粵港政務服務「跨境通辦」合作成果發表會今日在政府總部舉行。粵港兩地政府簽署粵港政務服務跨境通辦合作協議。創新科技及工業局局長孫東表示，兩地政府已分別提供超過50項網上跨境通辦政務服務，便利兩地市民和企業。 

最新影片推介：

TOPick診症室
【TOPick診症室】中風1分鐘死200萬腦細胞　醫生拆解中風成因及先兆

香港方面，孫東指出首批服務涵蓋範疇，包括稅務公司註冊、物業及車輛查詢與登記、個人證明文件、人才入境福利申請、教育以及醫療健康等等。大灣區居民及企業可透過特區政府特設的跨境通辦專題網站，瀏覽相關服務資訊，並隨時在線上辦理申請手續。

「智方便」個人化方面，孫東表示，數位服務平台已和「廣東省統一身分認證平台」對接，已登記廣東省政務服務的香港居民，可透​​過「智方便」直接登入廣東省政務服務網和「粵省事」手機應用程式，方便快速使用廣東省各項政務服務。

孫東提到，特區政府早前已在廣州市及深圳前海，設立智方便登記服務專櫃，協助身處當地的香港居民登記智方便。他表示，會繼續物色及推出更多跨境通辦服務，並在內地設立更多的服務管道，包括香港跨境通辦自助服務機，以滿足不同群眾的需要。 

他指出，政府會繼續推出更多跨境通辦服務，並在內地設立更多的服務渠道，包括香港的跨境通辦自助服務機，以滿足不同群組的需要。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸

相關文章

【智方便】廣州首個「智方便」登記服務櫃位今起運作　為内地港人登記或升級「智方便+」
12:35 2023/08/01
【智方便】廣州首個「智方便」登記服務櫃位今起運作　為内地港人登記或升級「智方便+」
【智方便】「智方便」獲資訊安全和私隱管理ISO認證　明年推多項新功能
19:48 2023/10/13
【智方便】「智方便」獲資訊安全和私隱管理ISO認證　明年推多項新功能
【智方便】「智方便」推8項改革　簡化帳戶登記流程
00:00 2023/10/19
【智方便】「智方便」推8項改革　簡化帳戶登記流程

你可能感興趣

【智方便】廣州首個「智方便」登記服務櫃位今起運作　為内地港人登記或升級「智方便+」
12:35 2023/08/01
【智方便】廣州首個「智方便」登記服務櫃位今起運作　為内地港人登記或升級「智方便+」
【智方便】「智方便」獲資訊安全和私隱管理ISO認證　明年推多項新功能
19:48 2023/10/13
【智方便】「智方便」獲資訊安全和私隱管理ISO認證　明年推多項新功能
【智方便】「智方便」推8項改革　簡化帳戶登記流程
00:00 2023/10/19
【智方便】「智方便」推8項改革　簡化帳戶登記流程
政治 網絡保安 人工智能 手機Apps 創新科技及工業局 物業 孫東 前海 稅務 記者

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【靚太精明網購】HKTVmall 於11月2日起每人派$3000現金劵！ (附睇領取方法)
【靚太精明網購】HKTVmall 於11月2日起每人派$3000現金劵！ (附睇領取方法)
非常外傭丨被菲傭騙了5年？ 港媽視如家人送金飾利是結果出乎意料
非常外傭丨被菲傭騙了5年？ 港媽視如家人送金飾利是結果出乎意料