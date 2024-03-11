TOPick診症室丨銀屑病會傳染？患者要戒口？　醫生解構常見迷思及4大治療方法

▲ 何景文醫生解構銀屑病常見迷思及4大治療方法。

銀屑病是一種常見的慢性皮膚病，全港估計約有3萬人患病，患者飽受「身心之苦」，日常生活、工作、社交及心理健康大受影響。不少人在抗病路上或感無助，甚至提心吊膽過日子，到底與銀屑病共存的同時，又應如何做好自我管理？TOPick請來皮膚及性病科專科醫生何景文，拆解銀屑病的常見迷思，助患者走出誤區，並分享4大治療方法框架，有望讓患者重過正常生活。

銀屑病常見迷思

1.銀屑病會傳染？

不少人將銀屑病稱呼為「牛皮癬」，認為此病具有傳染性，聞之色變。何醫生形容，這是一個嚴重謬誤，他強調銀屑病是一種免疫系統失調引起的的皮膚病，不具傳染性，市民無須擔心與患者接觸後被傳染，而患者亦可保持正常社交生活，不必刻意迴避他人。

2.銀屑病可遺傳？患者可正常生育？

何醫生指，銀屑病的成因尚未明確，與遺傳有一定關係，同時亦受後天因素影響。若父母患有銀屑病，子女患病的機會確實會提高，但不代表一定會發病。他又說，銀屑病不會影響生育能力。

患者可以過正常人的生活，交男女朋友、結婚、生育，無須擔心。

3.銀屑病患者要戒口？

坊間常說銀屑病要戒口，患者是否一定「無啖好食」？何醫生解答，銀屑病是免疫系統失控所引致，並非與食物有關，認為患者無須盲目戒口，應與常人一樣保持均衡飲食。

但如果患者認為戒掉某些食物比較安心，我亦不會反對

4.銀屑病患者要避免陽光照射？

何醫生表示，溫和的陽光其實有助緩和銀屑病症狀，故不少患者在夏天期間，病情會較為穩定，相反在日照較短的冬天，病情或會加重，因此適當曬太陽對病情有幫助，但留意要做好防曬措施，避免曝曬，假如曬傷皮膚，造成創傷，便會適得其反。

5.銀屑病無藥可醫？

何醫生表示，雖然目前未有方法徹底根治銀屑病，但患者仍可以通過治療控制病情，大大減低對日常生活的影響。現時銀屑病主要有4種治療方案，包括外用藥物、口服藥物、光學療法，以及生物製劑等新型藥物。

▲ 皮膚及性病科專科醫生何景文。（林綺虹攝）

外用藥物

對於病情較輕微的患者，醫生會處方外用藥物，例如類固醇藥膏、維他命D衍生物等等。他強調，在醫生指示下適當使用外用類固醇，副作用其實很少。

口服藥物

如患者病情較嚴重，或使用外用藥物後效果不理想，可以提升治療方案的力度，考慮服用傳統口服藥物，例如「甲氨蝶呤」，以調控免疫系統。醫生會密切監察患者的病情，若發現患者對藥物不耐受，便有需要減量或停藥。

光學治療

何醫生指出，紫外光治療是一種安全性較高、副作用較少的方案，患者每星期需接受2至3次治療，不過對上班族而言較為不便。

新型藥物

若病人接受傳統口服藥治療後，病情控制不理想，或對藥物不耐受，可考慮使用新型藥物，例如生物製劑或口服標靶藥，副作用相對較少，成效亦較顯著，有不少患者使用最新一代生物製劑後，斑塊幾乎完全消失。

何醫生分享病例，指多年前遇過一位20多歲、任職公共交通工具司機的男患者，他的病情嚴重，銀屑病面積達百分之十以上，由於外用藥物控制不佳，於是服用口服藥「環孢素」治療，最終情況得到改善，整體患處範圍縮小，斑塊變薄，顔色變淡，脫皮情況減少。即使停藥後，病情仍然穩定，患處範圍沒有增多，生活得以回到正軌。

他由一個怕醜仔，到結識女朋友，再到結婚，自信心、社交生活都有改善

銀屑病患者日常注意事項

何醫生表示，如不幸患上銀屑病，患者應保持良好心態，「不要覺得自己有問題，問題並非出自你身上，過一個正常人的生活」。在日常護理方面，患者不宜使用刺激性強的沐浴、洗髮產品，皮膚乾燥時可塗抹潤膚膏，同時應避免皮膚受創傷。他又提醒，患者切勿輕易相信民間偏方，否則隨時加重病情。

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記者：沈佩珊