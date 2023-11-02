校園欺凌︱鄭中基8歲仔仔遭校園欺凌　專家教父母4種應變手法現6種情緒要留心

▲ 小朋友遇上校園欺凌一定會很緊張，專家就建議父母4種處理手法。

校園欺凌事件時常發生，就讀名校的鄭中基8歲兒子最近都遭到同學欺凌。對於校園欺凌事件發生在自己子女身上，家長定必感到慌張，而確實嚴重的欺凌會造成小朋友心理及生理上的影響，註冊教育心理學家李穎昕(Michelle)就分析了欺凌者及被欺凌者的心理，以及被欺凌者會出現6大種情緒徵狀，她建議父母4種應變手法，希望能夠供給家長參考。

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鄭中基在節目中透露就讀小三的兒子在學校食飯時間被一名小二的同學欺凌。他表示某日為兒子準備了炸雞飯盒，但該小二同學見到他的炸雞，命令他不能吃炸雞只准吃白飯，鄭中基兒子反問為什麼，對方就指自己的家姐是領袖生「如果你食炸雞我就會告你。」

除了炸雞事件，鄭中基的兒子也被同班同學欺凌，爸爸鄭中基得知兒子很喜歡水瀨，所以就買了一個水瀨筆袋給兒子，裡面可放顏色筆，某日小息，兒子發現同學畫花了他的水瀨，但兒子回到家的反應是「都洗到嘅！」但中基就很氣憤，便開始教育兒子，詢問他為何不向老師投訴，接着他的兒子遵從爸爸的教導「咁我聽日返學校告晒佢哋！」

家庭背景影響成為欺凌者

Michelle指好多研究都發現欺凌者，是被父母或家庭背景所影響，例如需求沒有被滿足；父母管教過於嚴苛或縱容；父母情緒不穩或與父母有不愉快的經歷有關。這些情況都都會令到學生比較容易成為欺凌者，因為沒有人管教，道德意識比較薄弱，本身情緒控制及解難能力較低，或父母不理他們而生活苦悶，都是成為欺凌者的原因。

從心理分析成為欺凌者的原因，Michelle指欺凌者都有以下3樣特徵：

1.自尊感比較低

2.朋輩壓力影響

3.自我中心，強烈控制他人的欲望。

不過Michelle強調有時會夾雜多種原因，例如家庭支援差與朋輩相處出現問題，惟有用欺凌者角色去保護自己。另外，欺凌者也會從欺凌別人中得到安全感，物質的利益、顯示自己身份權力象徵，或者只是覺得好玩有趣去欺負同學。

欺凌方式分以下3類及處理手法

1.言語欺凌

Michelle建議被欺凌者回應不要情緒化，不要生氣或哭鬧，在社交訓練上我們會教他們如何去做一個表情，如何表露自己的不介意，例如反白眼、動一動膊頭，講一句好短的說話「很無聊」、「我不知道你說什麼」，然後馬上離開，研究發現這些回應的方式比較正確，令到他們以後不會嘲笑你。

2.肢體欺凌

Michelle建議要避開這些危險欺凌者，如果知道學校某些地方，這些欺凌者會出現，就不要到這些地方；找人在身邊陪伴，最有效的方法是不要獨自行動，過往接觸的個案中，教小朋友建立群體是非常重要，有兩至三個朋友結伴同行，可以預防被肢體欺凌。

3.網絡/造謠欺凌

Michelle提議要先反省自己為什麼會被人造謠，例如體臭，可能是自己的衛生不足，當然要改善自己的問題。或者被指態度很「寸」，我們不能完全不求自己進步，我們要盡量做好，盡量低調，做回對的行為，建立自己的形象。而面對網絡欺凌，就要小心私隱和留言，不要成為被攻擊對象，遇上網絡欺凌，可以要求學校或者網絡管理員處理，例如Block(封鎖)欺凌者。

被欺凌的同學都會出現以下6種情緒表現，Michelle指如果家長察覺到小朋友出現情緒變化就要多加留意：

1.情緒影響

他們容易出現焦慮、抑鬱、生活態度消極的情況。

2.成績學業退步

嚴重會不想上學，影響學業表現。

3.社交困難

避免社交活動，但又會自我感覺孤單，覺得沒有支援。

4.身體健康轉差

長期壓力之下，免疫系統都會差。

5.自我傷害

自尊感低下，例如出現鎅手的情況。

6.影響延至成年

嚴重對人缺乏信心，難以與人建立關係。

建議家長4種處理手法

當父母知道子女被同學欺凌，內心定必十分焦慮，對此Michelle就提醒家長必須先冷靜，有些家長已經急不及待幫小朋友解決問題，或者很急去教小朋友如何進步，家長宜做子女最好的聆聽者，她建議了4種方法：

1.父母應不批判先聆聽：表達出爸爸媽媽是會支持他，先給他情緒支援，表達充份理解。

2.了解背景原因：先分出是那一類欺凌、程度及形式。

3.可以問小朋友「你想不想我們去教你如何去預防」或「你想不想找個人去教你如何預防」，不要硬將自己的一套給小朋友，因為有時候他們心理上未READY，可能只是想要情緒支援，等他們READY才教方法。

4.練習回應欺凌者：小朋友概念上知道，但都未必懂得去做，用角色扮演的方式或者漫畫表達讓小朋友去理解回應方法；例如情緒先要維持平靜，下次欺凌者就不會太興奮。

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責任編輯:陳麗薇

