【流感季節】衞生防護中心宣布夏季流感季節完結　流感樣疾病爆發回落至一周23宗

▲ 衞生防護中心宣布夏季流感季節完結。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（2日）宣布今年8月下旬開始的夏季流感季節完結。中心提醒市民應繼續保持個人、手部和環境衞生，預防呼吸道感染，包括季節性流感、2019冠狀病毒病及肺炎支原體感染，並強調接種疫苗可有效預防嚴重的流感及新冠個案。

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最新監測數據顯示，截至10月28日的一周，衞生防護中心公共衞生化驗服務處收集的呼吸道樣本中，季節性流感病毒陽性百分比為5.4%，同期，主要診斷為流感而入住公立醫院的比率則為0.24（每一萬人口計），兩者皆低於基線水平。其間檢測出的流感病毒主要為甲型（H3）流感，佔衞生防護中心公共衞生化驗服務處及醫院管理局所收集並已分型的流感病毒檢測的呼吸道樣本約8成半。

此外，每周流感樣疾病爆發的報告數字從9月23日一周的91宗回落至10月28日一周的23宗。嚴重或死亡個案方面，9月30日一周錄得51宗嚴重流感（包括死亡個案）的報告，而截至10月28日的一周則有所下降，錄得28宗。

中心指，上述的監測數據反映自本年8月下旬開始的夏季流感季節已經完結。發言人提醒市民，雖然為期10周的夏季流感季節已經完結，但參考過往數據，季節性流感一般會在冬季（今年年底至明年初）出現高峰。所有年滿6個月或以上人士，除有已知禁忌症外，均應接種流感疫苗，保障個人健康。

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記者：黃穎津