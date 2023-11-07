  • 26°C
香港時間 : 20231107日 (週二) 10:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

校園動態︱博愛醫院陳國威小學建高爾夫球場 激發學生潛能擴闊眼界助追夢

升學教育 10:33 2023/11/07

分享：

分享：

熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

小學生可以在校內打高爾夫球？位於將軍澳博愛醫院陳國威小學。新增9洞迷你高爾夫球練習場，讓各級學生接觸這像遙不可及的「高尚玩意」，並聘請專業教練教授學生揮桿、推桿、切球等技巧，更參加了全港高球賽獲得佳績，校長韋淑貞笑言，「透過打Golf發掘不同興趣，將來追夢先有目標」。

最新影片推介：

童學園
【童學園】德英雙語教學揉合職場體驗　德瑞國際學校成就多元人才走入世界學府

增建高球場的原因要追溯至2018年，該校部分學生參加賽馬會高球訓練計劃後，引起不少家長及學生的踴躍回應，希望校方可延續這項高球熱潮。翌年校方從善如流，向優質教育基金申請資助，2021年終獲撥款約60萬元，連同前任校監的10萬元津貼支持，以用作鋪設人工草地9洞迷你高球場、聘請教練、添置設備、教師培訓等，同年10月竣工，成為全港少數在校內設有高球場的津貼小學。

位於將軍澳的博愛醫院陳國威小學，在本學年將高球運動推廣至各年級學生均可參與，韋校長表示，受疫情影響延遲了高球的推行，

目前在啟發潛能課、興趣班及恆常體育課均有進行培訓及學習，所有學生都有機會接觸。

她笑指，高球向來給人高尚的感覺，她兒時亦沒有機會接觸，看似拿著高爾夫球桿在洞前輕輕推桿，亦需很多技巧，因此希望製造一個機會，讓學生體驗打高球的滋味，發掘不同興趣。

點擊圖片放大
+6
+5

學校課程主任戴逸華表示，過去兩年，約有四十名學生參與校內培訓，部分更代表學校參加全港性高球賽，首次出戰就獲得兩金兩銀的佳績，讓全校師生感到極之鼓舞。「小學生的確較少機會接觸高球，事實上對他們的小肌肉及專注力發展有莫大幫助」。他說，上月初校方挑選16名對高球敏感度較佳的學生，參加「學校高球體驗計劃」，獲清水灣鄉村俱樂部全額資助課程費用及交通費，讓學生有機會到標準的高爾夫球場進行實地，接受為期八周的專業高球訓練。

韋校長補充，學校發展高球運動屬起步階段，預計每學年在聘請教練、設備添置等恆常費用約5萬元，

希望開拓學生眼界的同時，正考慮引入各高階訓練課程，為培養學生成為職業運動選手，及幫助他們定立目標的方向邁進。

就讀小四的林日信，是其中一位在全港高球賽中獲得銀獎的學生，參與高球訓練已大半年時間，他認為，雖然高球細小，但需要掌握純熟的技巧去操作，「淨係大力打係唔得，都要睇埋風速，會改變發球的方向」。而同樣獲銀獎、小五的鄭宇神覺得，打高球可為他帶來滿足感，「打到落個窿會好開心」，他坦言，命中發球是十分艱難，但仍會朝著當高球選手的夢想進發。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

 

責任編輯：王明芳

相關文章

【小一派位】小一中英數每堂設雙科任老師 博愛陳國威校長：讓每位學生都受到重視
16:52 2021/09/21
【小一派位】小一中英數每堂設雙科任老師 博愛陳國威校長：讓每位學生都受到重視
【趣味學習】陳國威小學參考IB教學策略創校本英文課程　培養學生自主學習能力
00:00 2021/11/01
【趣味學習】陳國威小學參考IB教學策略創校本英文課程　培養學生自主學習能力
【學校動態】參考IB教學創校本英文課程　陳國威小學令學生快樂學英文
16:11 2021/12/01
【學校動態】參考IB教學創校本英文課程　陳國威小學令學生快樂學英文

你可能感興趣

【小一派位】小一中英數每堂設雙科任老師 博愛陳國威校長：讓每位學生都受到重視
16:52 2021/09/21
【小一派位】小一中英數每堂設雙科任老師 博愛陳國威校長：讓每位學生都受到重視
【趣味學習】陳國威小學參考IB教學策略創校本英文課程　培養學生自主學習能力
00:00 2021/11/01
【趣味學習】陳國威小學參考IB教學策略創校本英文課程　培養學生自主學習能力
【學校動態】參考IB教學創校本英文課程　陳國威小學令學生快樂學英文
16:11 2021/12/01
【學校動態】參考IB教學創校本英文課程　陳國威小學令學生快樂學英文
中小學教育 運動 博愛醫院陳國威小學 運動 高爾夫球 小學 將軍澳

最高瀏覽

【高壓教育】父母自幼嚴格教育高壓下成長　30歲博士生患癌：終於解脫
【高壓教育】父母自幼嚴格教育高壓下成長　30歲博士生患癌：終於解脫
【天氣報告】強勁季候風將抵華南　下周二新界有地區降至14度
【天氣報告】強勁季候風將抵華南　下周二新界有地區降至14度