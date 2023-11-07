校園動態︱博愛醫院陳國威小學建高爾夫球場 激發學生潛能擴闊眼界助追夢

小學生可以在校內打高爾夫球？位於將軍澳博愛醫院陳國威小學。新增9洞迷你高爾夫球練習場，讓各級學生接觸這像遙不可及的「高尚玩意」，並聘請專業教練教授學生揮桿、推桿、切球等技巧，更參加了全港高球賽獲得佳績，校長韋淑貞笑言，「透過打Golf發掘不同興趣，將來追夢先有目標」。

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增建高球場的原因要追溯至2018年，該校部分學生參加賽馬會高球訓練計劃後，引起不少家長及學生的踴躍回應，希望校方可延續這項高球熱潮。翌年校方從善如流，向優質教育基金申請資助，2021年終獲撥款約60萬元，連同前任校監的10萬元津貼支持，以用作鋪設人工草地9洞迷你高球場、聘請教練、添置設備、教師培訓等，同年10月竣工，成為全港少數在校內設有高球場的津貼小學。

位於將軍澳的博愛醫院陳國威小學，在本學年將高球運動推廣至各年級學生均可參與，韋校長表示，受疫情影響延遲了高球的推行，

目前在啟發潛能課、興趣班及恆常體育課均有進行培訓及學習，所有學生都有機會接觸。

她笑指，高球向來給人高尚的感覺，她兒時亦沒有機會接觸，看似拿著高爾夫球桿在洞前輕輕推桿，亦需很多技巧，因此希望製造一個機會，讓學生體驗打高球的滋味，發掘不同興趣。

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學校課程主任戴逸華表示，過去兩年，約有四十名學生參與校內培訓，部分更代表學校參加全港性高球賽，首次出戰就獲得兩金兩銀的佳績，讓全校師生感到極之鼓舞。「小學生的確較少機會接觸高球，事實上對他們的小肌肉及專注力發展有莫大幫助」。他說，上月初校方挑選16名對高球敏感度較佳的學生，參加「學校高球體驗計劃」，獲清水灣鄉村俱樂部全額資助課程費用及交通費，讓學生有機會到標準的高爾夫球場進行實地，接受為期八周的專業高球訓練。

韋校長補充，學校發展高球運動屬起步階段，預計每學年在聘請教練、設備添置等恆常費用約5萬元，

希望開拓學生眼界的同時，正考慮引入各高階訓練課程，為培養學生成為職業運動選手，及幫助他們定立目標的方向邁進。

就讀小四的林日信，是其中一位在全港高球賽中獲得銀獎的學生，參與高球訓練已大半年時間，他認為，雖然高球細小，但需要掌握純熟的技巧去操作，「淨係大力打係唔得，都要睇埋風速，會改變發球的方向」。而同樣獲銀獎、小五的鄭宇神覺得，打高球可為他帶來滿足感，「打到落個窿會好開心」，他坦言，命中發球是十分艱難，但仍會朝著當高球選手的夢想進發。

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責任編輯：王明芳