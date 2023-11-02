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【黑幫仇殺】黑幫「泰龍」被殺「紋身忠」否認謀殺開審　控方指被告曾指示不要斬重要部位

社會 17:45 2023/11/02

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黑幫頭目李泰龍於2009年在尖東香格里拉酒店外遇襲身亡。資料圖片

綽號「泰龍的」的黑幫頭目於2009年8月，於尖東香格里拉酒店外被7人車撞倒後，遭3名蒙面刀手下車狂斬致死。涉案另一黑幫頭目「紋身忠」事隔11年後到警署自首，今(2日)於高等法院否認謀殺罪開審。控方開案時形容本案涉及復仇，案發前3年被告遭「爆樽」後受傷。負責把風的特赦證人稱，案發前曾聽到被告指示「唔好斬到重要部位」。控方指被告為主腦之一，案發前離港後乘「大飛」偷渡回港犯案，並非真正不在場。

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被告梁國忠(54歲)，被控於2009年8月4日，在香港連同李蘊剛、勞展宏、李鎮江及其他人，謀殺李泰龍(41歲)。

控方開案陳詞形容本案涉復仇施襲，1條人命被奪去，被告則為案中主腦之一。

控方指被告綽號「紋身忠」，與死者李泰龍(下稱泰龍)分別為黑幫社團頭目，活躍於大角嘴及尖沙咀一帶。2006年7月23日，兩幫社團人士分別於尖東一酒吧消遣，其間認識「泰龍」的文沛盈「阿盈」與人發生爭執後被毆打，「泰龍」大叫「阿盈俾人打」後，被告與「泰龍」兩幫人士互毆，被告期間遭「爆樽」傷及臉及頸，事後留有疤痕。「泰龍」其後被控襲擊罪，經審訊後脫罪。

及至2009年8月4日，「泰龍」與其他人士於清晨4時，乘坐私家車於尖東香格里拉酒店外停車後下車。控方指1輛7人車突然高速駛至，並撞向「泰龍」致倒地，3名蒙面刀手持刀下車，向已倒在地上的「泰龍」揮刀狂斬。其間，一輛4門私家車停在刀手旁邊，其中兩人下車看著刀手斬「泰龍」，另外兩人在車內監察斬人過程，3名刀手其後登上7人車後絕塵而去，私家車亦同時離開。

「泰龍」送院搶救後2小時後不治，控方指據法醫報告指，死者死於身體多處受傷，其腦部嚴重受傷。

控方指林姓特赦證人將出庭作供，林將稱於事發前凌晨時分，接到來電與「小風」、「光仔」及不知名人士駕駛私家車到大角嘴一公園，1輛7人車及4門私家車亦在場，當是被告、「傻佬庭」、「貓仔」、「五銅」、「蘇啟」、「波仔」及兩名不知名人士在場。

控方指林曾聽到「貓仔」稱「唔好斬頭、唔好斬頸、唔好斬大動脈」，「五銅」及「蘇啟」當時曾點頭，被告亦稱「唔好斬啲重要部位」。林則受指示負責把風，並指當時才知道他們斬「泰龍」。林其後聽到被告稱「行喇」，3輛車輛出發。

控方指「貓仔」駕駛7人車駛至香格里拉酒店後撞倒「泰龍」，「五銅」、「蘇啟」及波仔持刀下車斬「泰龍」，另一輛私家車駛至斬人現場，其中兩人曾下車。控方指這是本案的計劃，被告為案中主腦，並確保斬人計劃能執行。控方指涉案3架車輛均為失車，事後已被焚毀。

事隔10年半後，被告於2020年1月由律師陪同下到警署自首。被告聲稱案發日有不在場證據，控方指據入境處紀錄顯示，被告於案發前3天，即2009年8月1日經落馬洲口岸離港，一直沒有回港紀錄。控方認為這並非真正的不在場證據，控方指被告可能於案發前從內地乘坐「大飛」偷渡回港犯案，10年半後被告認為是時候回港，遂偷渡回港自首。

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記者：林育慧

罪案 非法入境 落馬洲 謀殺 入境處 酒吧 酒店 尖沙咀

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