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【黑幫復仇】黑幫「泰龍」被殺「紋身忠」否認謀殺開審　控方指被告曾稱不要斬重要部位

社會 17:45 2023/11/02

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黑幫頭目李泰龍於2009年在尖東香格里拉酒店外遇襲身亡。資料圖片

綽號「泰龍」的黑幫頭目於2009年8月，在尖東香格里拉酒店外被7人車撞倒後，遭3名蒙面刀手下車斬傷致死。涉案另一黑幫頭目「紋身忠」事隔11年後到警署投案後被捕，今(2日)於高等法院否認謀殺罪開審。控方開案時形容本案涉及復仇施襲，案發前3年被告遭「爆樽」後受傷。負責把風的特赦證人稱，案發前曾聽到被告稱「唔好斬到重要部位」，指被告為襲擊事件主腦之一。控方指被告於案發離港，其後乘「大飛」偷渡回港，並非真正不在場。

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被告梁國忠(54歲)，被控於2009年8月4日，在香港連同李蘊剛、勞展宏、李鎮江及其他人謀殺李泰龍(41歲)。

控方開案陳詞形容本案涉復仇施襲，1條人命被奪去，被告為主腦之一。

控方指被告綽號「紋身忠」，與死者李泰龍(下稱泰龍)分別為黑幫社團頭目，活躍於大角嘴及尖沙咀一帶。2006年7月23日，兩幫分別於尖東一酒吧消遣，其間認識「泰龍」的文沛盈「阿盈」與人發生爭執後被毆打，兩幫人士互毆，被告期間遭「爆樽」傷及臉及頸，事後留有疤痕。「泰龍」其後被控襲擊罪，經審訊後脫罪。

及至2009年8月4日，「泰龍」與其他人士於清晨4時，乘坐私家車於尖東香格里拉酒店外停車後下車。控方指1輛7人車突然高速駛至撞向「泰龍」致倒地，3名蒙面刀手下車斬「泰龍」。其間一輛4門私家車停在刀手旁邊，其中兩人下車旁觀。「泰龍」送院搶救後不治，控方指據法醫報告指，死者死於身體多處受傷，腦部嚴重受傷。

控方指林姓特赦證人將出庭作供，林當時負責把風，控方指林曾聽到「貓仔」稱「唔好斬頭、頸及大動脈」，被告亦曾稱「唔好斬重要部位」。控方指涉案3架車輛均為失車，事後已被焚毀。

控方指事隔10年半後，被告於2020年1月21日，由律師陪同下到警署投案後被捕，因林指被告為「泰龍」被襲事件主腦之一，遂被落案控以謀殺罪。被告聲稱案發日有不在場證據，控方指據入境處紀錄顯示，被告於案發前3天經落馬洲口岸離港，一直沒有回港紀錄。控方認為這並非真正的不在場證據，被告或於案發前從內地乘坐「大飛」偷渡回港，10年半後偷渡回港投案。

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記者：林育慧

罪案 非法入境 落馬洲 謀殺 入境處 酒吧 酒店 尖沙咀

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