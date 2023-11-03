大閘蟹｜蒸蟹時紫蘇擺錯位無助驅寒　中醫教自製兩款暖胃茶飲【內附食譜】

▲ 大閘蟹季節又到，膏香肉甜令人垂涎三尺。 不過，進食過量有機會受寒，損弱身體正氣。（iStock圖片）

又到了大閘蟹的時令季節，相信不少人已經大飽口福！食蟹固然開心，但亦有不少注意事項，否則可能使身體受寒、吃壞肚皮！個人體質、蒸蟹方法、配蟹飲品通通都與健康有關，立即交由中醫師教大家大閘蟹飲食宜忌，並推介兩款養生茶飲。

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大閘蟹味鹹性寒，過量進食有機會令身體陰陽失衡、產生虛寒、損傷脾胃，誘發一連串症狀。註冊中醫師徐思濠指，體虛人士尤其要注意：「脾胃負責吸收營養、轉化氣血。若進食過多性寒食物，會影響氣血生成，使體質變虛，容易有暈眩、噁心、嘔吐、飽滯或泄瀉等症狀。」

人體本有一定的氣血能量，以承受飲食帶來的寒熱。假如一下子進食過多大閘蟹，體內陽氣難以平衡，無法代謝寒氣，便會機會引起不適。如有年過70的長者連續3日享用大閘蟹宴，總共吃6、7隻，過後便出現嚴重暈眩、作嘔反胃等症狀。

▲ 註冊中醫師徐思濠指，若因進食大閘蟹不適而求醫，中醫會以驅寒活血、平衡陰陽為目標，提升陽氣、補旺氣血。一般會先使用中藥調理，若體質太虛，亦可使用溫炙療法，加旺腸胃消化功能。（林宇翔攝）

體虛腸胃差者少吃為妙

體虛無分年紀，若平時常出現血壓低、易累、畏冷、消化不良、泄瀉等問題，已是體虛症狀。而婦女屬陰，假如多吃寒涼食物，使陰寒過盛的話，若再正值氣血流失的月經期，身體有機會承受不了。

徐醫師建議，這些人士盡量淺嘗為妙，一隻5至6両重的大閘蟹已是極限。而孕婦、身體凝血功能不佳（如痔瘡出血、月經崩漏）的人士更忌吃大閘蟹，為免通經活血、影響胎兒健康。相反，若患跌打損傷、有瘀傷痛症的人士，吃蟹反而有助散瘀活血。

▲ 吃大閘蟹不應配啤酒，可選擇坐熱花雕酒配蟹，有暖胃驅寒，帶旺消化系統之效。（iStock圖片）

蒸蟹時留意紫蘇葉擺位

即使無上述症狀背景，進食大閘蟹的份量亦應適可而止，而烹調方法亦要多加留意。一般蒸蟹時會用到的紫蘇葉味辛性溫，徐醫師提醒大家要留意其擺位和用法，方能發揮其散寒、解蟹毒的功效。「建議將紫蘇葉放於蟹的下方，讓水蒸氣先經過紫蘇葉，再散發至蟹內，達致真正驅寒的效果。另外亦可將紫蘇葉放進水內，煮沸後的水蒸氣亦含紫蘇成分，也有助驅寒。」

除此之外，蘸料、飲品亦可加強驅寒之效，傳統做法如混合薑碎、糖、醋成蘸料，吃蟹時配喝紫蘇生薑紅糖茶，可全方位驅走寒氣。

兩款食蟹茶飲推介

除了紫蘇生薑紅糖茶，以下兩款茶飲亦適合配大閘蟹飲用，有助調理身體、紓緩不適症狀，平日作養生茶療飲用也可。

1.圓肉紅棗桂花茶

材料：圓肉2錢、紅棗2粒、生薑2片、桂花適量、3至500毫升水

做法：將所有材料放進茶壺，滾水泡焗10分鐘。

功效：健脾溫中、驅寒止嘔，帶旺脾胃運化功能，增強吸收及消化能力，對脾胃虛寒、易消化不良者有幫助。但若已出現唇乾聲沙、牙肉腫等上火症狀，則不適合飲用。因此茶飲性質帶溫，怕火上加油。

2.黨參春砂仁南棗茶

材料：黨參2錢、春砂仁1錢、南棗2粒，可加陳皮1片

做法：剪碎黨參，再將所有材料放進茶壺，滾水泡焗10分鐘。

功效：健脾益氣、理氣止痛，對腸胃不適、屙嘔胃痛、胃氣脹、泄瀉或消化不良者有幫助。茶飲性質溫和、不易上火，大多數人士都適合飲用。

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食蟹時忌吃兩類食物

＊難消化的食物

難消化、滯胃的食物會加劇腸胃負擔，影響脾胃運化。

＊柿（性寒、水分重）

＊花膠、鮑魚、豬手

＊寒涼食物

生冷食物難消化，有機會加劇腸胃不適、肚瀉等問題。

＊啤酒、雪糕、壽司、凍飲

記者：吳霆俊