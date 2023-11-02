【區議會選舉】麥美娟：約460個關愛隊成員因區選申暫停職務　惟關愛服務不會受影響

▲ 麥美娟表示，有約460多個關愛隊成員，因為與今次區選活動相關而申請暫停職務。（資料圖片）

民政及青年事務局局長麥美娟今日表示，有約460多個關愛隊成員，因為與今次區議會選舉活動相關而申請暫停職務，佔整體4000多位關愛隊成員不足一成，亦相信關愛隊在選舉期間，關愛服務不會因而受到影響。

麥美娟今日出席大灣區青年發展論壇後會見傳媒，被問到有報道提及有兩個小區的一半成員離場，會否留意個別地區的情況比較人手短缺？她指，關愛隊在當區或跨區的動員能力，都會確保關愛隊的服務不會因為有些成員短暫不能夠履行工作而受到影響。她稱，「在區議會選舉期間，我們覺得隊員積極參與選舉工作，和我們一起支持選舉，選出一些有承擔服務社區的人士，這個是值得我們支持。」

她強調，見到相關的關愛隊成員都嚴格遵守了政府交給關愛隊在公共選舉期間要遵守的一些指引和規則，就着相關工作向關愛隊總指揮，即民政事務專員提出申請和作出適當的安排。

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責任編輯：區綽彥