轉換跑道丨中五棄化學毅然轉科自修　DSE考生盼投身電影製作以星爺為目標

▲ DSE應屆考生Hazel夢想能進入她心儀的大學，學習她熱愛的電影製作，以周星馳為目標。。

今年中六的DSE應屆考生Hazel過著豐富多彩的生活，參加各種興趣班，包括她最喜愛的校園電視台。她懷抱著理想，希望學習拍攝、剪輯、配音等技能。她夢想能進入她心儀的大學，學習她熱愛的電影製作。作為校園電視台主席期間，她帶領團隊進行了100多場直播，面臨了許多考驗自己應變能力的問題。她深深體會到作為幕後工作人員的付出，當看到最終成品時，她覺得一切的努力都是值得的。

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然而，Hazel的高中生活並不一帆風順。她形容從中二開始，她的生活就像跌入谷底。受到疫情的影響，所有課外活動暫停，面授課堂轉為線上學習，學習變得一片空白。Hazel來自一個不富裕的家庭，雖然相對於基層家庭收入較高，但與中產階級相比仍存在一定的差距。

她分享道：「我記得大約4至5歲時，媽媽打兩份工來幫補家庭收入。為了平衡我和弟弟的情緒，父母盡量滿足我們在物質和課外活動方面的需求。」她曾學過鋼琴和跆拳道，但最終因疫情而無法繼續。然而，她對於觀看電影的熱愛始終存在。在找不到其他課外活動學習的情況下，她通過學校參加比賽來累積經驗。

到了中三選科的時候，她感到迷茫，不知道應該選擇什麼方向。最終，她根據自己的理想選擇了化學，希望成為一名藥劑師，以維持自己在電影製作方面的興趣。然而，由於網上課程的原因，她從未有機會在實驗室進行實驗。出乎意料的是，在中四時，無論她付出多少努力和補習，化學成績始終未能達標，預測試成績更是不及格，成為藥劑師似乎變得困難。到了中五第一學期考試後，她毅然決定轉科。她笑著說：

與其苦苦掙扎，不如嘗試新的方向，也許能找到另一條路。畢竟已經浪費了一年半的時間，轉科是一個勇敢的決定，雖然需要自修中四的課程，但我已經對學習失去了興趣，我要坦然面對這個事實。

在升上中四後，Hazel最初有一位人生導師。她說：「他是一位關懷的班主任，也是一位優秀的英文老師。然而，畢業後他離開了我們。更令我意想不到的是，中四、中五、中六都換了一位英文老師，於是我陷入了英文補習的生涯。」

直到遇到Spencer Sir老師及他的團隊，他們不僅用心傳授他們的學術知識，還與學生建立了互信的關係，成為他們的人生導師。儘管只參加了短短一個半月的暑期班，Hazel在Spencer老師的指導下見證了英文成績的進步，更重要的是她重拾了信心。現在，Hazel渴望在香港中學文憑試中取得優秀的成績，並進入她理想的學科。

談到她最喜愛的電影，她笑著說：「每次看電影時，當看到精彩的特技動作或視覺效果時，我都會沉浸在角色中，想知道他們是如何實現和拍攝的。這激發了我對攝影技術的探索和追求更好的拍攝技巧，以周星馳為目標。」

隨著疫情的緩解，Hazel在2023年參與不同的大學開放日。起初，她只是陪同母親參觀。然而，她的母親啟發她透過這次機會探索各個學府在電影製作方面的設施，這加深了她對浸會大學電影製作的信念！

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