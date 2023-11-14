  • 22°C
香港時間 : 20231114日 (週二) 19:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

轉換跑道丨中五棄化學毅然轉科自修　DSE考生盼投身電影製作以星爺為目標

升學教育 18:05 2023/11/14

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

DSE應屆考生Hazel夢想能進入她心儀的大學，學習她熱愛的電影製作，以周星馳為目標。。

今年中六的DSE應屆考生Hazel過著豐富多彩的生活，參加各種興趣班，包括她最喜愛的校園電視台。她懷抱著理想，希望學習拍攝、剪輯、配音等技能。她夢想能進入她心儀的大學，學習她熱愛的電影製作。作為校園電視台主席期間，她帶領團隊進行了100多場直播，面臨了許多考驗自己應變能力的問題。她深深體會到作為幕後工作人員的付出，當看到最終成品時，她覺得一切的努力都是值得的。

最新影片推介：

童學園
【童學園】嶺南大學香港同學會小學　小班活動教學提倡關愛文化

然而，Hazel的高中生活並不一帆風順。她形容從中二開始，她的生活就像跌入谷底。受到疫情的影響，所有課外活動暫停，面授課堂轉為線上學習，學習變得一片空白。Hazel來自一個不富裕的家庭，雖然相對於基層家庭收入較高，但與中產階級相比仍存在一定的差距。

她分享道：「我記得大約4至5歲時，媽媽打兩份工來幫補家庭收入。為了平衡我和弟弟的情緒，父母盡量滿足我們在物質和課外活動方面的需求。」她曾學過鋼琴和跆拳道，但最終因疫情而無法繼續。然而，她對於觀看電影的熱愛始終存在。在找不到其他課外活動學習的情況下，她通過學校參加比賽來累積經驗。

到了中三選科的時候，她感到迷茫，不知道應該選擇什麼方向。最終，她根據自己的理想選擇了化學，希望成為一名藥劑師，以維持自己在電影製作方面的興趣。然而，由於網上課程的原因，她從未有機會在實驗室進行實驗。出乎意料的是，在中四時，無論她付出多少努力和補習，化學成績始終未能達標，預測試成績更是不及格，成為藥劑師似乎變得困難。到了中五第一學期考試後，她毅然決定轉科。她笑著說：

與其苦苦掙扎，不如嘗試新的方向，也許能找到另一條路。畢竟已經浪費了一年半的時間，轉科是一個勇敢的決定，雖然需要自修中四的課程，但我已經對學習失去了興趣，我要坦然面對這個事實。

在升上中四後，Hazel最初有一位人生導師。她說：「他是一位關懷的班主任，也是一位優秀的英文老師。然而，畢業後他離開了我們。更令我意想不到的是，中四、中五、中六都換了一位英文老師，於是我陷入了英文補習的生涯。」

直到遇到Spencer Sir老師及他的團隊，他們不僅用心傳授他們的學術知識，還與學生建立了互信的關係，成為他們的人生導師。儘管只參加了短短一個半月的暑期班，Hazel在Spencer老師的指導下見證了英文成績的進步，更重要的是她重拾了信心。現在，Hazel渴望在香港中學文憑試中取得優秀的成績，並進入她理想的學科。

談到她最喜愛的電影，她笑著說：「每次看電影時，當看到精彩的特技動作或視覺效果時，我都會沉浸在角色中，想知道他們是如何實現和拍攝的。這激發了我對攝影技術的探索和追求更好的拍攝技巧，以周星馳為目標。」

隨著疫情的緩解，Hazel在2023年參與不同的大學開放日。起初，她只是陪同母親參觀。然而，她的母親啟發她透過這次機會探索各個學府在電影製作方面的設施，這加深了她對浸會大學電影製作的信念！

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

相關文章

升中面試︱連續兩年誕DSE狀元　伊利沙伯中學收生準則+面試實錄
17:17 2023/11/10
升中面試︱連續兩年誕DSE狀元　伊利沙伯中學收生準則+面試實錄
IB攻略︱IB必修「拓展論文」培養獨立研究能力　專家教5個方向助奪高分
12:29 2023/11/10
IB攻略︱IB必修「拓展論文」培養獨立研究能力　專家教5個方向助奪高分
【尖子成師】Band3反叛學生發奮DSE中文奪5**　逆轉成補習老師︰努力可改變命運
20:00 2023/06/28
【尖子成師】Band3反叛學生發奮DSE中文奪5**　逆轉成補習老師︰努力可改變命運

你可能感興趣

升中面試︱連續兩年誕DSE狀元　伊利沙伯中學收生準則+面試實錄
17:17 2023/11/10
升中面試︱連續兩年誕DSE狀元　伊利沙伯中學收生準則+面試實錄
IB攻略︱IB必修「拓展論文」培養獨立研究能力　專家教5個方向助奪高分
12:29 2023/11/10
IB攻略︱IB必修「拓展論文」培養獨立研究能力　專家教5個方向助奪高分
【尖子成師】Band3反叛學生發奮DSE中文奪5**　逆轉成補習老師︰努力可改變命運
20:00 2023/06/28
【尖子成師】Band3反叛學生發奮DSE中文奪5**　逆轉成補習老師︰努力可改變命運
中小學教育 家庭教育 DSE 化學 英文科 周星馳

最高瀏覽

【珍惜生命】將軍澳都會駅41歲婦墮樓　當場不治
【珍惜生命】將軍澳都會駅41歲婦墮樓　當場不治