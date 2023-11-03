益生菌失衡引發三大常見健康問題  患者針對性補充事半功倍

近年益生菌補充品大行其道，愈來愈多港人每日服用益生菌補充品，然而功效好壞參半。英國註冊營養學家 Joann Lau表示，人類腸道存活超過10,000種益生菌，當中有分好菌及壞菌，每種益生菌群也有不同功效。Joann表示90%健康問題也由腸道益生菌菌群失衡引起。而港人因為益生菌菌群失衡而引發的健康問題，最常見是以下三種。

情緒及失眠問題

腸道是人體第二個大腦，透過「腸-腦軸」、腸道下的免疫系統與神經系統，影響我們的情緒和行為。大量實驗佐證，腸道微生態與精神系統息息相關，其中包括焦 慮、抑鬱、自閉症、過度活躍症等。

濕疹

單在香港，每5個人就有1個人在不同時期患有濕疹。 近年不少研究發現，腸道微生物菌群和免疫系統有着密切關係。由於70%免疫系統細胞都集中在腸道上，所以腸道細菌失衝會導致免疫系統反應 異常，成爲濕疹的其中一個重要成因。

腸道疾病

便秘 (每周少於3次)是常見的腸道問題。在香港，於社區居住的成年人的 便秘患病率為14.3%。實驗發現功能性便秘患者的金黃 色葡萄球菌水平較高。 益生菌可改善整個腸道的滯腸時間、大便頻率和稠度。

▲ 英國註冊營養學家 Joann Lau

Joann 表示，由於腸度有超過10,000種不同功效的益生菌，坊間普遍售賣的益生菌都是對準大眾市場，有一定保健作用，但是缺乏針對性。若果長期面對亞健康問題，甚至患有長期病患的話，更有效的做法是先進行腸道益生菌檢測，透過化驗大便樣本，可得知各種益生菌會否出現過多或者過少的情況, 分析各種疾病風險，包括失眠，情緒病，便秘, 濕疹，代謝綜合症，腸道疾病等等。檢測後，便可以由營養師根據報告結果配方針對性益生菌，改善患者的身體問題，效果事半功倍。

▲ 患者進行益生菌檢測後，會得到詳細報告，了解體內各種益生菌的狀況。再由營養師配方針對性益生菌。

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過往案例： Maggie

Maggie 失眠困擾長達10年，曾經試過看中醫，亦有試過服食安眠藥。建議一直治標不治本，嚴重影響生活質素及工作表現。進行益生菌檢測後， Maggie發現體內某幾種開菌數量過多，經過營養師殺害菌配方後，Maggie 失眠情況得到徹底改善，現在平均每晚可以睡6至7小時。

過往案例： 麥女士

麥小姐一直受便秘困擾，去年照大腸的時候，發現有幾粒息肉，為免情況惡化，便開始正視便秘問題。起初，麥小姐服用坊間的益生菌，然而便秘問題持續。後來，麥小姐決定做益生菌檢測，知道自己缺乏幾隻幫助消化的益生菌種，服用營養師配方益生菌補充後，現在每日都能定期去大便。

過往案例：黃先生

黃先生從小到大都間歇性受到濕疹問題困擾。曾經聽從中醫講，戒口紅肉，米飯，海鮮等等，但效果不顯著。亦有試過看西醫，服用類固醇，但是治標不治本，長遠令皮膚更薄，更頻繁地復發。後來李先生進行益生菌檢測，發現缺少幾種有抗炎功能的益生菌，再針對性服用配方益生菌補充內容品補充。其後，李先生再跟Enas Wellness抽血做延遲性食物敏感檢測，發現自己對紅肉，海鮮等根本沒有食物敏感，反而對雞蛋，蘋果有食物敏感。針對性補充益生菌及根據食物敏感檢測戒口後，現在李先生濕疹已經沒有復發。

(資料由客戶提供)