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家長行為丨幼園老師最反感家長10大壞習慣　遲到愛閒聊上榜帶零食都唔得？

升學教育 19:09 2023/11/02

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所謂：「上樑不正下樑歪」，家長是孩子成長的第一個榜樣。家長平日送子女上學，原來老師和校長可能會暗中觀察家長的行徑。英國一名幼稚園校長總結出最不受老師歡迎的家長行為，10個壞習慣看看有沒有中招 ?

英國《太陽報》報道，英國哈特爾浦（Hartlepool）的Sharon Birch是當地一間知名幼稚園（Footprints Learning for Life）的創辦人，她分享了父母所做過的煩人事情。

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1. 邋遢儀表送孩子上學 

每朝能確保孩子準時起床上學已經不容易，送完子女上學還有很多家頭細務，根本沒有時間和心思打理自己的儀表。Sharon認為家長至少尊重場合，不該穿著睡衣邋邋遢遢出現在學校門口，她認為：「這不是一個好習慣，反倒給人不自愛、沒有自我管理的印象。」從家長整齊儀表可反映家長的組織能力和自我要求，以及尊師重道的觀感。 

2. 從不帶備用衣物

有些家長粗心大意，沒有為孩子打包備用的換洗衣物及補給必需品。幼稚園每天有不同活動，可能容易弄濕弄髒，父母應常帶備大量的尿片、濕巾、配方奶粉、被子和適合所有天氣條件的衣服，讓孩子在任何情況活動自如。

3. 在校外或課室外徘徊

新手爸媽來到校門前，可能會不捨得放手，道別後仍舊在校外或課室外逗留不願離開。孩子有分離焦慮很常見，皆是成長階段。Sharon建議父母應堅定地告訴孩子兩人會再見面，讓孩子有安全感，鼓勵他們享受校園生活，學習獨立。

4. 沒有道別便悄悄離開

原來父母選擇趁孩子不注意時悄悄離開，無論是哪種告別方式，也會使孩子感到分離焦慮，Sharon指出：「小朋友的情緒受父母牽動，並從父母身上獲得安全感及勇氣，如果他們發現你不辭而別，就會焦慮。」因此她建議和孩子說再見好好道別，讓孩子知道自己沒有被拋棄。

老師不喜歡家長逗留閒聊，若家長有任何疑問，歡迎通過電郵或在上班時間正式會晤老師們。（相片：《反起跑線聯盟》劇照）

5. 在校區閒聊逗留

送孩子上學碰到相熟的家長或老師，也會停下來聊一兩句。原來這個行為會令老師反感，老師不想知道學生之間的閒言閒語，或要在繁忙時間應付家長的疑問。若果家長正式約時間會晤老師，相信老師也樂意解答家長的疑問。

6. 沒有檢查和清理孩子書包

根據Sharon的說法，父母不檢查和清理孩子的書包，老師感到不滿常常發現書包裝著前一天的濕衣服或髒衣服。皆因收拾和檢查書包是孩子和家長每天必做之事，作為成人的家長有責任教導子女清理書包，養成為明日上學做準備的習慣。

孩子每天養成收拾書包的習慣以預備明天上課所需的用品十分重要。（相片：《反起跑線聯盟》劇照）

7. 未提早通知孩子不適

小朋友不論在家還是校內染病，若果感到不適，應盡早通知校方，讓孩子及早照顧。尤其孩子已服用藥物應通知老師，避免服用藥物劑量太多有危險。如果發現孩子一早就不舒服，最好還是在家休息。這樣老師才能確保孩子能安全健康地成長。

8. 沒提前通知派誰來接孩子

一般家長會親自來接送孩子，若果家長無暇出席會臨時派人接送。為確保學童安全，老師須遵守安全協定，Sharon無奈指出，不少家長都以為臨時派人來接走孩子便可，凡未經授權人士許可是無法接孩子放學的，這可能會容易造成誤會，給父母帶來更多不便。
 
9. 帶零食或用零食做「甜頭」

家長為了安撫孩子，有時會出動零食或點心。根據Sharon的經驗指出，此舉可能影響孩子餘下進食的份量，並扭計不吃早餐而養成習慣，而其他小朋友見狀也會照樣吵著要吃零食，影響課堂氣氛和秩序。或者孩子吃了不明來歷的零食可能會有過敏反應，增加老師煩惱。

10. 遲到

遲到不單成為孩子的壞榜樣，Sharon說：「如果你的孩子遲到了，他們就會錯過部分課程。」為了不影響學習進度，老師可能要額外單獨抽時間為孩子補課，影響了老師當天的教學工作。

其實，父母言傳身教最有用，從父母的行為已反映孩子的教養和成長環境，長遠也影響孩子的品格發展。

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責任編輯：王明芳

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