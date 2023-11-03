牙齒健康｜牙周病難靠刷牙清除口腔細菌　牙醫拆解洗牙會痛牙縫變大謬誤

▲ 深層洗牙會透過特別的超聲波儀器和工具，刮走牙周袋內積聚的牙菌膜和牙石。（iStock圖片）

要保持口腔清潔和牙齒健康，單靠早晚刷牙、使用牙綫並不足夠，定期洗牙十分重要！若長時間沒洗牙，輕則會產生口氣、使牙齒變色，嚴重可令蛀牙或牙周病變得嚴重，甚至誘發牙瘡。

但針對牙周病患者，普通洗牙並不能清除其牙周袋內藏的細菌和牙石，需進行深層洗牙徹底清潔，以治療炎症。究竟普通與深層洗牙有何分別？洗牙過程、術後護理又有何注意事項？交由牙科醫生黃凌旻一一解答。

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高危族群宜3至6個月洗牙一次

縱使早晚刷牙可清除黏附在牙齒的食物殘渣和牙菌膜，但部分牙齒位置難以清潔，若再加上牙齒排列不正的話，便會使牙菌膜積聚，形成牙石。「清潔不當的常見位置為下門牙舌側和大牙鄰邊，牙石積聚可導致蛀牙和牙周病。」

一般而言，牙醫建議每半年至一年洗牙一次，若為上述高風險人士，則3至6個月一次。黃醫生指，若牙齒清潔不當，如沒使用氟化物牙膏、牙綫或牙縫刷習慣，均屬蛀牙及牙周病的高危族群，另外生活及飲食習慣、病歷亦是風險因素。

蛀牙高風險人士：

頻密進食，嗜甜、酸、黏食物者

長期服藥，易口乾人士

牙周病患者（牙肉收縮、牙腳外露的病人高危）

處於換牙階段的小童

長者

牙周病高風險人士：

長期吸煙人士

糖尿病患者

▲ 牙科醫生黃凌旻解釋，深層洗牙比普通洗牙費時，牙醫會使用較長和幼，並能配合牙腳孤度的針咀，清理牙肉底層的牙石。（湯致遠攝）

洗牙酸痺源於敏感牙齒

洗牙之前，牙醫會先檢查病人口腔，找出高蛀牙及牙周病風險的牙齒，再用牙周探針作基本牙周病檢查。若懷疑病人患有蛀牙或牙周病，會建議病人照X光，以作診斷及制定治療方案。其後利用超聲波洗牙器清理牙石和牙菌膜，並去除牙齒上的污跡。若為蛀牙風險比較高的病人，牙醫會於其牙齒塗上高濃度氟化物，加強牙齒的抗蛀能力，整個過程約半小時左右。

不少人因怕痛而抗拒洗牙，黃醫生澄清這源於部分病人有敏感牙齒，當洗牙儀器或冷水觸碰到牙齒，可能會暫時引起酸軟、麻痺的感覺，但洗牙並不會引起痛楚：「若定期洗牙、做足清潔，如用含氟化物的牙膏的話，可紓緩牙齒敏感，洗牙期間的酸痺感亦會逐漸減退。」

除此之外，有網民指洗牙太密會使牙縫變大、損傷琺瑯質，黃醫生直言這些都是誤解：「部分人因缺乏正確使用牙綫的習慣，使牙石長期積聚、填封牙齒之間的位置，當洗牙後把牙石全部清走，牙齒之間原本的空隙便會重現，並非牙縫變大，而洗牙亦不會損耗琺瑯質。」

▲ 幼童約兩歲便長齊所有乳齒，此時已可開始洗牙。小朋友愛吃甜食，乳齒清潔不乾淨容易誘發蛀牙或形成牙跡，定期洗牙有助監測牙齒及口腔健康，建議一年一次。（iStock圖片）

牙周炎患者宜深層洗牙

普通洗牙能清除積聚於牙肉表層的牙石，紓緩牙齦炎症，使發炎的牙肉得以痊癒。但若牙周病菌蔓延至牙腳，使牙周附近組織如牙周韌帶、牙槽骨受破壞，連帶令牙肉收縮，甚至形成牙周袋的話，便會發展成牙周炎。當牙周病嚴重至破壞牙槽骨，病人或出現流牙血、牙齒無力，甚至變得鬆動等徵狀。

由於牙周袋容易積藏牙菌膜及牙石，令牙周病惡化及蔓延，故這類病人需要接受深層洗牙，徹底清潔牙肉底層：「健康的牙周袋深度為3毫米以下，但當牙周袋變深至4、5毫米或以上，牙刷刷毛難以深入牙周袋清潔，病人難以自行清理，便需以深層洗牙的方法，刮走牙周袋內的牙菌膜及牙石。」

牙醫會因應病人牙周袋的深度決定清洗方法，大多會透過深層洗牙（非手術牙周病治療）處理，但若牙周袋深至8至10毫米，或病人的牙齒結構十分複雜的話，有機會需進行手術性牙周病治療控制病情。

深層洗牙後有搖晃屬暫時性

黃醫生解釋，深層洗牙以牙周袋回復至3毫米或以下為目標，即使無法恢復至正常標準，亦須確保袋內沒有細菌，避免炎症復發。若病人全口均需深層洗牙，牙醫會將口腔分為4至6個部分，每次麻醉數顆牙齒作局部清洗。每約一至兩星期進行深層洗牙一次，直至需要清洗的範圍全部完成。

深層洗牙一般以局部麻醉的形式進行，期間病人並不會有任何酸痺或疼痛的感覺，但當麻醉藥散去後，部分病人或感覺牙齒敏感、酸軟、牙肉流血，甚至咬合乏力及牙齒搖晃等後遺症。

輕微酸痺感可於1至2星期內逐漸消退，牙齒搖晃的情況則需6至8星期方可有明顯改善。黃醫生提醒，完成深層洗牙後初期，病人宜避免進食過冷、過酸的食物，待牙肉回復健康、牙骨變得實淨，便可正常進食。

早晚刷牙兼用牙縫刷

深層洗牙並非一勞永逸的治療方案，其成效高低取決於病人的自理能力，若病人無法自行做足清潔，病情很容易復發。黃醫生提醒病人，應早晚使用防敏感牙膏、牙縫刷和牙綫清潔牙齒，並定期覆診，讓牙醫檢查及跟進牙齒狀況。

「牙醫會教導病人正確刷牙技巧，並因應不同的牙縫大小，故病人選擇合適粗度的牙縫刷，確保病人可針對深層洗牙的位置做清潔，有足夠自理能力清除牙菌膜。」醫生會按病人口腔及牙齒的健康情況，建議每3至6個月覆診一次。待牙周炎症康復、情況穩定後，病人亦可與一般人同樣，約每半年進行普通洗牙一次。

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無聲無息變深的牙周袋

出現牙周炎、牙周袋變深期間，會否伴隨着一些表徵，讓大家易於發覺？原來未必！黃醫生指視乎病人的牙肉厚薄，牙肉厚者通常牙周袋較深，而牙肉薄者未必有深牙周袋，卻會出現較嚴重的牙肉萎縮。

而長期吸煙的人士，因煙草內的一氧化碳會令血管收縮，即使牙肉發炎，亦不會出現流牙血、牙肉紅腫等徵狀。一般人難單靠肉眼辨識牙周炎症，或囊袋有否加深，故定期見牙醫進行檢查十分重要。

記者：吳霆俊