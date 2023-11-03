校長專訪丨元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園 生活體驗式學習玩出孩子勇敢自信

現今社會瞬息萬變，除了學業上的教育，培養小朋友勇敢自信面對不同挑戰，亦是重要的一環。屹立天水圍區多年的元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園（下簡稱劉良驤紀念幼稚園），正正洞悉到新生代的需要，致力透過「生活化學習」和「自由遊戲」兩大教學特色，讓孩子在生活經驗中學習，進而學習如何去學習，從中建立起「我做得到」的自信和能力。

劉良驤紀念幼稚園是一間 Happy School，校長黃嘉瑜強調，孩子天生愛玩，在遊戲中愉快學習，學生可更深刻消化所學習的知識。她指出，該校的兩大教學特色是「生活化學習」和「自由遊戲」，學校深信，透過孩子親身的學習經歷，可以令他們「知得更多、學得更深，還有學習怎樣去學習」，當孩子們發現學習的技能可運用到生活上，適應生活上不同的轉變，自然建立起孩子的自信心。

▲ 校長黃嘉瑜表示，孩子天生愛玩，在遊戲中愉快學習，學生可更深刻消化所學習的知識。（曾嘉文攝）

經驗式學習 知識更鞏固

黃校長指出，小朋友在遊戲中，可親自發現問題，從中培養思考和觀察能力，亦可在合作討論過程中，增強社交能力。她說，現今社會有太多資訊渠道，過去拿著課本的單向學習模式已不合時宜，經驗學習反而可以讓孩子學習更深刻，知識更鞏固。

配合「生活化學習」，學校會設定不同的學習主題，每個主題之下有探究活動，而活動會在學習框架內，由孩子主導探究內容。如曾有一班同學，在食物主題的探究活動討論中，有同學分享最喜歡媽媽煮的雜菜湯，引起大家興趣，於是老師邀請該位同學回家，請教媽媽雜菜湯的食譜，然後一起討論和認識不同的蔬菜；其後，老師帶領學生到街市購買食材，再分工合作洗切和煲湯。黃校長表示，學生在過程中除了認識食物外，還學到分工合作和工具的運用等。

學習從錯誤中成長

最後，因食譜沒有鹽的份量，老師讓學生討論和決定用鹽的份量，結果加了3匙鹽太鹹，他們重新再煮一次，減少鹽的份量，這次同學們都覺得味道很好，很有成功感。這正正體現出該校致力培養學生的學習能力，就如黃校長強調，讓小朋友接受錯誤，從錯誤中學習成長是非常重要。

該校平均每月安排兩次不同的戶外參觀，單是今年9月至今，低班和高班已外出活動5至6次。學校相信，小朋友親身學習第一手資料最深刻，亦可在深入社區的過程中，學習守規守禮。

老師扮弱者 激發孩子自信心

配合孩子天生愛玩的個性，該校每日安排約1小時的自由遊戲時間，學生可自由選擇在課室不同的學習角中活動，與同學互動。不同的學習角有不同的規則，學生學習知識技能之外，同時亦培養守規守禮，互相禮讓的品德行為。

而自由遊戲的空間並不局限於課室，學生可以到課室外的大肌肉活動區域，在更大的空間運用大型的多元化器材，合作拼砌出不同的創意遊戲空間。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

劉良驤紀念幼稚園的學生，給人的印象都是勇敢、自信、熱情，黃校長認為，學校的正向理念和經驗學習功不可沒。老師從不吝嗇誇大讚賞小朋友，給予明確的鼓勵。該校亦舉辦不同的表演活動和群體活動，令比較怕醜的同學，在性格上逐步改變。

黃校長透露，他們培養孩子自信的小秘訣，就是「老師扮弱者」。她說，當老師扮不懂一些內容時，總會有喜愛發言的小朋友舉手表達意見，帶動課堂氣氛，這時老師會讓勇於發言的同學，邀請怕醜的同學，一起做「小老師」，小朋友增加與人交流的機會，他們會慢慢更加開放自己，建立自信。

積極培養品德發展

黃校長笑言，該校出名有很多學生升小後當上班長，因為他們大多「唔怕醜」，積極舉手說想當班長，這亦印證在該校3年的幼稚園教育，成功培養出學生的勇敢和自信的特質，願意跨出自己的安全區，願意去作新嘗試，是重要的起步。

此外，品德教育亦是家長非常重視的部份，去年教育局的視學報告特別讚賞該校積極培養小朋友品德發展。例如，該校會在早會時段透過角色扮演分享時事資訊，讓小朋友認識德育內容，亦會講述德育故事；另外，學校有禮貌大使等活動，每個學生都有機會在早上歡迎同學，說聲早晨，讓學生身體力行，實踐品德教育。學校同時設有品德教育紀錄冊，配合學校相關活動，讓家長與孩子記錄實踐情況，讓家長都能參與其中。

首辦親子宿營 小任務體驗子女成長

黃校長強調，家庭教育是小朋友成長最重要的一環，學校只是輔助，無法取代，該校十分注重親子關係。學校平日有不同的親子小任務，如做手工、拍片、煮食等，製造機會拉近親子關係，並讓家長親身體會子女的成長狀況。

此外，學校每年舉辦不少親子活動，如親子遊戲日、親子運動會等。該校去年更首次舉辦兩日一夜親子宿營，有120至150人參與，期間有不同的親子活動，家長的回饋非常正面，大人和小朋友都玩得十分愉快。黃校長指，這次宿營亦增加老師和家長就培育學生，有更深入的交流及得著，今年亦會繼續舉辦。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

巨型繪畫牆 自由空間創意

踏入劉良驤紀念幼稚園，就會被校內溫馨柔和的氣氛吸引，放眼是寬敞的活動空間，就能想像出學生自由玩樂的喜悅感。原來已經有30年歷史的劉良驤紀念幼稚園，剛完成新裝修，每一個設計都以配合新一代學生需要而設。如兩幅大型的「繪畫牆」，提供寬闊自由的藝術創作空間，黃校長表示，繪畫牆比起傳統的桌面平面空間，創意發揮較大，小朋友的投入度會更高，而且可以合作創作，亦有助社交發展。

此外，學校最大的改變，就是打破以往很多直線框框的設計，改用流線型的元素，有助視覺上刺激小朋友的創意、觀察力和注意力。而洗手間亦是重點改善的地方，增設感應式水龍頭、空氣淨化機等，進一步提升衛生環境。

屬會小學協作 升小銜接更順利

黃校長表示，愉快學習是學習的方式，並不是只顧愉快，而忽略學習的要求，該校在學術上亦從未鬆懈。她舉例，學習中文時免不了抄寫，但該校注重學生掌握和認識詞彙，不是機械式抄寫，最重要是達到運用和理解的目的。

同樣，以往課本式的英語學習已不合時宜，所以學校選用《劍橋大學出版社》的教材，配合多元化的活動式學習，例如唱歌、角色扮演、不同的桌遊設計等，令英語融入生活之中，小朋友學習更深刻，更能培養學生的學習興趣。黃校長說，經常有收到舊生的消息，指該校的學生在不同類別的小學中，取得優秀的成績。

劉良驤紀念幼稚園，隸屬元朗公立中學校友會辦學團體，轄下有兩間小學和一間中學，該校在升學方面有屬會學校的支援，令學生在升小銜接更暢順。黃校長指，屬會小學元朗公立中學校友會鄧英業小學，每年都會為該校高班學生，提供為期兩日的升小適應課程，體驗小學課堂、模擬小息、參觀等。而兩校亦經常交流升小銜接最新的消息或合作，令學生更好適應小學生活。

10月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

記者：胡藹玲