《香港經濟日報》TOPick新聞呈獻：全方位學校推廣計劃-連結新世代父母【線上線下同步推廣】
《媒體資訊素養》、《校園．好精神》、《家長學生．好精神》、《優質教育基金》、《我的行動承諾》、《國民教育》、《國家安全教育》、《媒體和資訊素養教育》、《高才通》
TOPick為《香港經濟日報》集團旗下一條免費生活頻道，搜羅最新、最快、最全面教育、親子、健康、時事及休閒娛樂生活資訊。TOPick緊貼幼稚園、小學、中學及教育界發展，為本港及大灣區家長提供全面中、小、幼升學、選校資訊、高效學習攻略，更特設「Band 1學堂」專區，集中提供優質教育界內容，包括尖子/傑出學生訪問、中小學試題區、校園直擊、校長訪談/專欄、海外升學、培育學生德智體群美，關愛校園等，為家長閱讀學校資訊及教育界宣傳的不二之選！
為配合學校發展，「TOPick」善用累積多年的大數據，推出多項校園線上宣傳計劃望與教育界共渡時艱，提升收生，亦提供多項與《媒體資訊素養》、《校園．好精神》、《家長學生．好精神》、《優質教育基金》、《我的行動承諾》、《國民教育》、《國家安全教育》、《媒體和資訊素養教育》、《高才通》等等津貼的服務。
TOPick度身訂造「全方位學校推廣計劃 」 - 連結新世代及高才通優質父母
1) 發掘學校教學特色
2) TOPick專業記者與校長師生對談、拍攝
3) 善用TOPick強勁SEO (高搜尋引擎排名)，提升學校在互聯網及社交網站曝光率及形象，接觸新世代家長。
4) 文章與影片俱備
TOPick及香港經濟日報集團優勢：
- 為學校度身訂造推廣方案，包括編採寫，學校毋需提供文字稿件
- 線上+線下全方位刊登內容:
- 線上:
- 文章內容刊登於APP、網站、各社交網站(如Facebook、Instagram、WhatsApp、小紅書、微信)
- 專業APP - 《香港經濟日報》應用程式
- 2個網站 - TOPick新聞 網站、《香港經濟日報》網站
- 3個教育板塊 - 《Band1學堂》、《高才通子女搵校區》、《區區有好校》
- 線下:
- 內容同步刊登於具公信力《香港經濟日報》副刊校園版
- 為學校印製宣傳單張
- SEO (搜尋引擎) Marketing: 透過TOPick強勁SEO (高搜尋引擎排名)，以特有優勢佔據搜尋引擎排名前列+媒體公信力，提升家長閱讀量
- 1個訪問，分時段、位置刊登，觸及不同家長群
- 深受中產家長信賴
參考文章:
TOPick社交平台廣告業界領先地位 帖文廣告宣傳事半功倍
- 連續2年admanGo 「2020年及2021年FB最受廣告客戶歡迎Top 10媒體」-- Top4^
- 曾榮獲Interactions per 1,000 Fans 及 Interactions per Post 均排名第7位*
- 全港排名首10位內坐擁過百萬fb粉絲本地傳媒之一#
- The Spark Awards 2022 最佳數碼媒體 (大獎)
- The Spark Awards 2022 最佳資訊性媒體 (大獎)
Source:^admanGo report, 2020 & 2021；*socialbaker Apr 2021 report；#socialbaker Jan 2022 report
TOPick 多元活動一站式承辦到校服務及推廣計劃 協助學校善用各項津貼計劃
《媒體資訊素養》、《全方位學習津貼》、《我的行動承諾》、《校園．好精神》、《家長學生．好精神》、《優質教育基金》、、《國民教育》、《國家安全教育》、《媒體和資訊素養教育》、《高才通》等津貼
為學校提供一站式專業講者、活動、成果分享
參觀香港經濟日報
- 活動一：資深主播分享主播日常工作/編輯分享記者工作內容及行內術語
- 活動二：分組參觀直播室+體驗做小主播及幕後工作人員
- 活動三：參觀《香港經濟日報》錄影廠
過往活動參考：
媒體素養｜東華三院周演森小學同學參觀經濟日報 體驗做小主播+聽記者分享傳媒工作
媒體素養｜佛教林炳炎紀念學校參觀經濟日報 體驗做小主播+參觀錄影廠了解傳媒工作
參觀香港經濟日報集團旗下印刷廠
- 活動一：資深主播介紹傳媒工作，了解不同記者的工作内容及行内術語，加強對生涯規劃的認知
- 活動二：認識印刷廠每個設備的用處，從中了解一份報紙、一本雜誌的從排版、印刷的過程和原理
過往活動參考：
媒體和資訊素養｜明道小學同學走入經濟日報印刷廠 探秘報紙雜誌印刷流程
到校服務 - 針對教師、學生、家長講座/工作坊
- 中華文化及國安教育
- 媒體素養講座: 按高小及低小認知程度分為兩個版本講解，學懂辨別資訊真偽。
- 教師培訓講座，如: 應對公關危機、學校宣傳、推廣、如何培養學生成長思維、情緒管理、處理壓力、精神健康等。
- 學術/非學術
過往活動參考：
媒體和資訊素養｜明道小學媒體資訊素養講座 《經濟日報》教學生實戰辨別真假新聞
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