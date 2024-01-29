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《香港經濟日報》TOPick新聞呈獻：全方位學校推廣計劃-連結新世代父母【線上線下同步推廣】

《媒體資訊素養》、《校園．好精神》、《家長學生．好精神》、《優質教育基金》、《我的行動承諾》、《國民教育》、《國家安全教育》、《媒體和資訊素養教育》、《高才通》

中小學 16:18 2024/01/29

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TOPick為《香港經濟日報》集團旗下一條免費生活頻道，搜羅最新、最快、最全面教育、親子、健康、時事及休閒娛樂生活資訊。TOPick緊貼幼稚園、小學、中學及教育界發展，為本港及大灣區家長提供全面中、小、幼升學、選校資訊、高效學習攻略，更特設「Band 1學堂」專區，集中提供優質教育界內容，包括尖子/傑出學生訪問、中小學試題區、校園直擊、校長訪談/專欄、海外升學、培育學生德智體群美，關愛校園等，為家長閱讀學校資訊及教育界宣傳的不二之選！

為配合學校發展，「TOPick」善用累積多年的大數據，推出多項校園線上宣傳計劃望與教育界共渡時艱，提升收生，亦提供多項與《媒體資訊素養》、《校園．好精神》、《家長學生．好精神》、《優質教育基金》、《我的行動承諾》、《國民教育》、《國家安全教育》、《媒體和資訊素養教育》、《高才通》等等津貼的服務。

TOPick度身訂造「全方位學校推廣計劃 」 - 連結新世代及高才通優質父母

1) 發掘學校教學特色

2) TOPick專業記者與校長師生對談、拍攝

3) 善用TOPick強勁SEO (高搜尋引擎排名)，提升學校在互聯網及社交網站曝光率及形象，接觸新世代家長。

4) 文章與影片俱備

TOPick及香港經濟日報集團優勢：

  • 為學校度身訂造推廣方案，包括編採寫，學校毋需提供文字稿件
  • 線上+線下全方位刊登內容: 
    • 線上: 
    • 文章內容刊登於APP、網站、各社交網站(如Facebook、Instagram、WhatsApp、小紅書、微信)
      • 專業APP - 《香港經濟日報》應用程式
      • 2個網站 - TOPick新聞 網站、《香港經濟日報》網站
      • 3個教育板塊 - 《Band1學堂》、《高才通子女搵校區》、《區區有好校》
    • 線下:
      • 內容同步刊登於具公信力《香港經濟日報》副刊校園版
      • 為學校印製宣傳單張
  • SEO (搜尋引擎) Marketing: 透過TOPick強勁SEO (高搜尋引擎排名)，以特有優勢佔據搜尋引擎排名前列+媒體公信力，提升家長閱讀量
  • 1個訪問，分時段、位置刊登，觸及不同家長群
  • 深受中產家長信賴

參考文章:

TOPick社交平台廣告業界領先地位　帖文廣告宣傳事半功倍

  • 連續2年admanGo 「2020年及2021年FB最受廣告客戶歡迎Top 10媒體」-- Top4^
  • 曾榮獲Interactions per 1,000 Fans 及 Interactions per Post 均排名第7位*
  • 全港排名首10位內坐擁過百萬fb粉絲本地傳媒之一#
  • The Spark Awards 2022 最佳數碼媒體 (大獎)
  • The Spark Awards 2022 最佳資訊性媒體 (大獎)

Source:^admanGo report, 2020 & 2021；*socialbaker Apr 2021 report；#socialbaker Jan 2022 report

TOPick 多元活動一站式承辦到校服務及推廣計劃　協助學校善用各項津貼計劃

《媒體資訊素養》、《全方位學習津貼》、《我的行動承諾》、《校園．好精神》、《家長學生．好精神》、《優質教育基金》、、《國民教育》、《國家安全教育》、《媒體和資訊素養教育》、《高才通》等津貼

為學校提供一站式專業講者、活動、成果分享

參觀香港經濟日報

  • 活動一：資深主播分享主播日常工作/編輯分享記者工作內容及行內術語
  • 活動二：分組參觀直播室+體驗做小主播及幕後工作人員
  • 活動三：參觀《香港經濟日報》錄影廠

過往活動參考：

媒體素養｜東華三院周演森小學同學參觀經濟日報　體驗做小主播+聽記者分享傳媒工作

媒體素養｜佛教林炳炎紀念學校參觀經濟日報 體驗做小主播+參觀錄影廠了解傳媒工作

參觀香港經濟日報集團旗下印刷廠

  • 活動一：資深主播介紹傳媒工作，了解不同記者的工作内容及行内術語，加強對生涯規劃的認知
  • 活動二：認識印刷廠每個設備的用處，從中了解一份報紙、一本雜誌的從排版、印刷的過程和原理

過往活動參考：

媒體和資訊素養｜明道小學同學走入經濟日報印刷廠 探秘報紙雜誌印刷流程

到校服務 - 針對教師、學生、家長講座/工作坊

  • 中華文化及國安教育
  • 媒體素養講座: 按高小及低小認知程度分為兩個版本講解，學懂辨別資訊真偽。
  • 教師培訓講座，如: 應對公關危機、學校宣傳、推廣、如何培養學生成長思維、情緒管理、處理壓力、精神健康等。
  • 學術/非學術

過往活動參考：

媒體和資訊素養｜明道小學媒體資訊素養講座 《經濟日報》教學生實戰辨別真假新聞

立即查詢: TOPick教育部

電話: 2565 4424

WhatsApp: 5209 9011

電郵: topick.mktg@hket.com

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