【夜經濟】觀塘海濱辦拉丁韓流舞蹈派對　同場設美食及飾品巿集

▲ 觀塘海濱辦拉丁韓流舞蹈派對，同場設美食及飾品巿集。（觀塘海濱「VESSEL 發現號 03」提供）

觀塘海濱「VESSEL 發現號 03」於11月10 及11日一連兩晚，分別舉行《拉丁之夜》及《韓流舞蹈派對》，場內設置戶外舞池，分別以拉丁樂隊現場演奏或韓國流行音樂，配合特效燈光，以及多場 Chachacha、Rumba、 Bachata 和 K-pop 等不同舞蹈表演。首晚活動另設免費Bachata 舞蹈入門工作坊，以及市集賣多款熱食配冰涼。

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首晚《拉丁之夜》邀得台灣第 34 屆金曲獎《演奏類最佳專輯製作人獎》得主關家傑 (Alan Kwan)，夥拍於亞洲享負盛名的哥倫比亞專業敲擊樂手 Alonso Gonzalez及 Costel Pascu等，現場演奏多首熱情奔放的拉丁爵士樂曲，配合橋底下近970平方米戶外大舞池，感受南美街頭熱情舞動氣氛。大會舞台特設Chachacha、Rumba 和Bachata 等熱舞表演。

至於 Bachata 舞蹈入門工作坊，由 Bachata Viva HK 導師 Winson Cheung 教授簡單舞步。另外，市集熟食攤位售賣美食佳餚和冰涼啤酒，鄰近餐廳及Café 亦會共同參與。

次晚「發現號 03」化成《韓流舞蹈派對》，以韓國最流行舞團舞曲，以及現代節奏藍調、流行電音和 Hip Hop 等不同曲風，配合特效燈光，遊客可隨著強勁節奏舞蹈。大會邀請了香港 「Yes Official」多隊年青舞者進行一小時 K-pop 舞蹈表演。

同場有近年於各地流行的隨機舞蹈(Random Dance)，大會亦會邀請多個大學舞團參與活動同場切磋，同場更設K-pop巿集攤位，出售韓風飾品。

《拉丁之夜》

日期：2023 年 11 月 10 日(星期五)

時間：19:00 - 23:00

《韓流舞蹈派對》

日期：2023 年 11 月 11 日(星期六)

時間：17:00 - 23:00

地點：觀塘「VESSEL 發現號 03」 （觀塘海濱道 86 號）

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責任編輯：陳麗娜