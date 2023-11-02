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【夜繽紛】觀塘海濱辦拉丁韓流舞蹈派對　灣仔市集玩水上活動

社會 18:28 2023/11/02

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

觀塘海濱辦拉丁韓流舞蹈派對，同場設美食及飾品巿集。（觀塘海濱「VESSEL 發現號 03」提供）

三大海濱市集將在11月換上全新主題。發展局表示，灣仔海濱舉行的《海濱藝遊坊》上周末最後一場後暫告一段落。踏入11月，海濱場地各項精彩活動陸續有來，會繼續注入新嘗試，加入新一輪主題活動來迎合秋高氣爽的天氣，包括水上運動、拉丁和韓流舞蹈、兒童玩意遊戲 、健康生活等。

灣仔海濱水上運動及康樂主題區

水上活動競技日『We划』海洋嘉年華2023」由香港遊樂場協會𦦙辦，於11月4日至5日（星期六至日）中午12：00至晚上9：00舉行。重點項目包括夜間限定版「直立板瑜珈體驗」、水上活動遊戲和體驗、特色工作坊、巨型水池等！

堅尼地城卑路乍灣海濱長廊

堅農夜市•寵物世界」於11月3日至5日（星期五至日）下午3：00至晚上11：00舉行。活動以寵物為主題，除了表演、手作工作坊、攤位遊戲、打卡點外，亦設寵物領養、義工分享會及售賣不同寵物產品，歡迎大家帶同寵物一起參與！

觀塘海濱「VESSEL 發現號 03」

11月10 及11日一連兩晚，分別舉行《拉丁之夜》及《韓流舞蹈派對》，場內設置戶外舞池，分別以拉丁樂隊現場演奏或韓國流行音樂，配合特效燈光，以及多場 Chachacha、Rumba、 Bachata 和 K-pop 等不同舞蹈表演。首晚活動另設免費Bachata 舞蹈入門工作坊，以及市集賣多款熱食配冰涼。

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首晚《拉丁之夜》邀得台灣第 34 屆金曲獎《演奏類最佳專輯製作人獎》得主關家傑 (Alan Kwan)，夥拍於亞洲享負盛名的哥倫比亞專業敲擊樂手 Alonso Gonzalez及 Costel Pascu等，現場演奏多首熱情奔放的拉丁爵士樂曲，配合橋底下近970平方米戶外大舞池，感受南美街頭熱情舞動氣氛。大會舞台特設Chachacha、Rumba 和Bachata 等熱舞表演。

至於 Bachata 舞蹈入門工作坊，由 Bachata Viva HK 導師 Winson Cheung 教授簡單舞步。另外，市集熟食攤位售賣美食佳餚和冰涼啤酒，鄰近餐廳及Café 亦會共同參與。

次晚「發現號 03」化成《韓流舞蹈派對》，以韓國最流行舞團舞曲，以及現代節奏藍調、流行電音和 Hip Hop 等不同曲風，配合特效燈光，遊客可隨著強勁節奏舞蹈。大會邀請了香港 「Yes Official」多隊年青舞者進行一小時 K-pop 舞蹈表演。

同場有近年於各地流行的隨機舞蹈(Random Dance)，大會亦會邀請多個大學舞團參與活動同場切磋，同場更設K-pop巿集攤位，出售韓風飾品。

《拉丁之夜》

日期：2023 年 11 月 10 日(星期五)

時間：19:00 - 23:00

《韓流舞蹈派對》

日期：2023 年 11 月 11 日(星期六)

時間：17:00 - 23:00

地點：觀塘「VESSEL 發現號 03」 （觀塘海濱道 86 號）

 

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責任編輯：陳麗娜

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