  • 26°C
香港時間 : 20231103日 (週五) 10:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

關愛學童丨玫瑰崗生徬徨拍片呼籲救校　教育專家：辦學團體需捍衛學生權益

升學教育 09:00 2023/11/03

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

玫瑰崗學生受學校停辦影響，早前拍攝短片呼籲社會各界幫助他們。（影片截圖）

「青年興，則香港興」，學生對社會的歸屬感就顯得格外重要。青年對社會的印象往往源自於少年甚至童年時的所見所聞，根深蒂固，求學時期的遭遇往往影響一生。

玫瑰崗學生的呼籲影片

香港歷史悠久的玫瑰崗學校成立六十多年，知名校友眾多，包括張國榮、梁家輝、陳慧琳和蔡卓妍（阿Sa）等演藝紅人。早前，辦學團體宣布學校將於2025/26學年結束後停辦，事出突然，學校師生、校友及教育界人士盡皆譁然。

校友蔡卓妍在社交媒體上分享她在玫瑰崗中學時的學生照，留言：「我在玫瑰崗中學就讀的歲月感到無比開心，充滿甜蜜的回憶。今次聽到學校將要停辦，確實感到無限惋惜，令人唏噓。」此番感言不知是多少學生和校友的心聲，也點出「學校」是青蔥歲月的回憶載體，其複雜的社會功能非三言兩語可以概括。

深受學校停辦影響的學生也拍攝短片，呼籲社會各界幫助他們，為玫瑰崗中學提供校舍，令學校得以存續，同窗不至於要各散東西，也令一眾受影響學生不用徬徨失措，要為未來「升讀」什麼學校操心。學生希望社會各界「拯救」學校之心堅定明確，值得令人反省的是，為什麼他們的心意要透過拍攝短片才能得到關注？辦學團體是否有好好和學生及老師溝通，盡力捍衛學生的權益？

最新影片推介：

童學園
【童學園】嶺南大學香港同學會小學　小班活動教學提倡關愛文化

身體力行 用心關愛學生

青年人是國家的未來，他們的成長和發展需要整個社會認真關注和投入。辦學團體拋出冰冷的數據，以「按章辦事」的原則安排受影響師生的未來，是否希望學生早早了解「叢林法則」，為他們上「社會課」？這種忽略學生權益的處事手法，已經為學界帶來不良影響，應當儘快亡羊補牢，挽回學生、家長和教師的信心。

學校肩負培育人才，貢獻社會的責任，辦學團體必須心懷大局，以人為本，絕不能只求按章工作。辦學團體應當身先士卒，向學生傳達出一個訊息：「社會在乎你們，關懷你們的成長」。學生於中學時期，希望「在同一所學校」完成學業的聲音，都要透過「拍片」才被關注和有效回應，辦學團體難辭其咎。還望相關團體和機構可以快速行動，與各界積極溝通，用心幫助受影響學生。

關懷學生 提升學生幸福感

有道「幸運的人用童年治癒一生，不幸的人用一生治癒童年」，我們要盡力令學生在一個充滿愛與關懷的環境中度過童年和少年，健康快樂地成長。學生擁有美好的童年時光，才能成為有愛心和責任感的成年人，貢獻社會發展。好比早前拔萃男書院學生在山野失蹤，社會各界及舊生組織群策群力，以行動向學生表明成年人的關愛，學生才更有幸福感。相反，若青少年在懵懂的歲月接觸太多殘酷的社會現實，將影響學生對社會的觀感。有見及此，筆者期望各界為學生的未來共同努力，珍視學生長遠發展，為其妥善安排，給予他們一個光照一生的美好童年。

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

撰文 : 鄧家豪 御學軒集團創辦人及主席

相關文章

【學習支援】小學測考呈分試接踵而至　揀選補習班功課輔導班要點
17:34 2023/09/27
【學習支援】小學測考呈分試接踵而至　揀選補習班功課輔導班要點
【教育趨勢】網上教學取代傳統教學？　教育專家︰建立包容性學習環境
12:21 2023/08/21
【教育趨勢】網上教學取代傳統教學？　教育專家︰建立包容性學習環境
家長行為丨幼園老師最反感家長10大壞習慣　遲到愛閒聊上榜帶零食都唔得？
19:09 2023/11/02
家長行為丨幼園老師最反感家長10大壞習慣　遲到愛閒聊上榜帶零食都唔得？

你可能感興趣

【學習支援】小學測考呈分試接踵而至　揀選補習班功課輔導班要點
17:34 2023/09/27
【學習支援】小學測考呈分試接踵而至　揀選補習班功課輔導班要點
【教育趨勢】網上教學取代傳統教學？　教育專家︰建立包容性學習環境
12:21 2023/08/21
【教育趨勢】網上教學取代傳統教學？　教育專家︰建立包容性學習環境
家長行為丨幼園老師最反感家長10大壞習慣　遲到愛閒聊上榜帶零食都唔得？
19:09 2023/11/02
家長行為丨幼園老師最反感家長10大壞習慣　遲到愛閒聊上榜帶零食都唔得？
中小學教育 教育議題 中學 玫瑰崗學校 老師