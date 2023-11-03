關愛學童丨玫瑰崗生徬徨拍片呼籲救校　教育專家：辦學團體需捍衛學生權益

▲ 玫瑰崗學生受學校停辦影響，早前拍攝短片呼籲社會各界幫助他們。（影片截圖）

「青年興，則香港興」，學生對社會的歸屬感就顯得格外重要。青年對社會的印象往往源自於少年甚至童年時的所見所聞，根深蒂固，求學時期的遭遇往往影響一生。

玫瑰崗學生的呼籲影片



香港歷史悠久的玫瑰崗學校成立六十多年，知名校友眾多，包括張國榮、梁家輝、陳慧琳和蔡卓妍（阿Sa）等演藝紅人。早前，辦學團體宣布學校將於2025/26學年結束後停辦，事出突然，學校師生、校友及教育界人士盡皆譁然。

校友蔡卓妍在社交媒體上分享她在玫瑰崗中學時的學生照，留言：「我在玫瑰崗中學就讀的歲月感到無比開心，充滿甜蜜的回憶。今次聽到學校將要停辦，確實感到無限惋惜，令人唏噓。」此番感言不知是多少學生和校友的心聲，也點出「學校」是青蔥歲月的回憶載體，其複雜的社會功能非三言兩語可以概括。

深受學校停辦影響的學生也拍攝短片，呼籲社會各界幫助他們，為玫瑰崗中學提供校舍，令學校得以存續，同窗不至於要各散東西，也令一眾受影響學生不用徬徨失措，要為未來「升讀」什麼學校操心。學生希望社會各界「拯救」學校之心堅定明確，值得令人反省的是，為什麼他們的心意要透過拍攝短片才能得到關注？辦學團體是否有好好和學生及老師溝通，盡力捍衛學生的權益？

最新影片推介：

身體力行 用心關愛學生

青年人是國家的未來，他們的成長和發展需要整個社會認真關注和投入。辦學團體拋出冰冷的數據，以「按章辦事」的原則安排受影響師生的未來，是否希望學生早早了解「叢林法則」，為他們上「社會課」？這種忽略學生權益的處事手法，已經為學界帶來不良影響，應當儘快亡羊補牢，挽回學生、家長和教師的信心。

學校肩負培育人才，貢獻社會的責任，辦學團體必須心懷大局，以人為本，絕不能只求按章工作。辦學團體應當身先士卒，向學生傳達出一個訊息：「社會在乎你們，關懷你們的成長」。學生於中學時期，希望「在同一所學校」完成學業的聲音，都要透過「拍片」才被關注和有效回應，辦學團體難辭其咎。還望相關團體和機構可以快速行動，與各界積極溝通，用心幫助受影響學生。

關懷學生 提升學生幸福感

有道「幸運的人用童年治癒一生，不幸的人用一生治癒童年」，我們要盡力令學生在一個充滿愛與關懷的環境中度過童年和少年，健康快樂地成長。學生擁有美好的童年時光，才能成為有愛心和責任感的成年人，貢獻社會發展。好比早前拔萃男書院學生在山野失蹤，社會各界及舊生組織群策群力，以行動向學生表明成年人的關愛，學生才更有幸福感。相反，若青少年在懵懂的歲月接觸太多殘酷的社會現實，將影響學生對社會的觀感。有見及此，筆者期望各界為學生的未來共同努力，珍視學生長遠發展，為其妥善安排，給予他們一個光照一生的美好童年。

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