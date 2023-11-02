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【中大創科】創首個粵語人工智能手機應用程式　為本港SEN兒童家長提供心理支援

社會 18:42 2023/11/02

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

（中大提供）

香港中文大學醫學院那打素護理學院開發了一個名為「Pai.ACT」的手機應用程式，運用人工智能（AI）配合心理治療，幫助SEN兒童的照顧者改善心理精神健康。中大指，Pai.ACT是首個針對以粵語為母語的SEN兒童照顧者而設計的AI驅動手機應用程式，配合「接納與承諾療法」，為使用者提供以正念及靜觀為基礎的情緒支援。 

中大研發首個粵語人工智能手機應用程式，為本港SEN兒童家長提供心理支援。（中大提供）

現時香港為SEN兒童家庭提供的服務主要集中於療養和復康服務，較少關注父母或照顧者的情緒健康。研究團隊稱，Pai.ACT手機程式揉合「自然語言處理」機械人學習技術及ACT情緒支援，人工智能聊天機械人Pai透過與家長互動，可以準確評估他們的心理靈活性，即人類在不同環境下的心理適應能力。

團隊表示，利用大數據結集10,000條家長在接受ACT中會出現的粵語訊息，訓練Pai理解以粵語為本的ACT輔導邏輯。經過嚴格的訓練，Pai 在粵語對話中成功運用ACT情緒支援技巧的準確度超過80%，使它能夠模仿 ACT 輔導人員具同情心及正向的說話風格，為家長提供類似人與人的互動。

團隊續指，程式會先以問卷形式為家長進行精神健康評估，包括焦慮或抑鬱徵狀，及親職壓力。根據評估結果及與Pai對話，團隊會為家長提供一個度身訂制、以ACT理論為本的自學課程，學習資源包含影片或聲音導航的體驗式練習。家長亦有機會約見ACT輔導人員，接受更個人化的一對一網上情緒支援。

領導研究團隊的中大醫學院那打素護理學院助理教授莊婉瑜表示：「Pai.ACT 不僅是一個高端的科技應用工具。我們希望為SEN家長提供一個便利、隨時隨地可獲得精神健康支援的工具，讓他們從ACT情緒支援中有所得著。它亦是一個讓照顧者可以平安、舒適地表達自己感受的平台，那裡會不帶偏見地接納他們的想法，與他們的價值觀產生共鳴。我們認為此發明具推廣至其他群組的潛力，例如慢性病患者的照顧者，因為他們在照料過程中同樣經常出現重大的情緒需求。」

為了取得科研實證，研究團隊將會招募1,000 名 SEN 兒童的家長參與評估，分析Pai.ACT應用於現實環境中的功效，及提供可量化的數據。Pai.ACT程式獲創新及科技署的創科生活基金支持，已於今年10月申請美國臨時專利，並將於11月正式推出。

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責任編輯：陳麗娜

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