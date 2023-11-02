叱咤樂壇流行榜2023丨MIRROR回應會否出席頒獎典禮　5周年慶祝活動無鏡仔不適【多圖】

▲ MIRROR接受傳媒訪問。

由商業電台主辦的樂壇年度盛事《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會於今天（2日）在東涌昂坪市集舉行，MIRROR、ERROR、COLLAR、Lolly Talk、P1X3L、許廷鏗、陳蕾、林家謙、張天賦（MC）、陳柏宇、洪嘉豪、炎明熹等多位歌手先後到場，歌迷都非常興奮！

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤組成的本地男團MIRROR接受TOPick訪問，12子齊齊分享近況。

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MIRROR回應出席頒獎禮

MIRROR暫時未知會否出席頒獎典禮，需要看公司安排。

Lokman說：「1月1日就要睇吓個時間就唔就到喇，想去嘅，要睇吓公司就唔就到。」

AK謂：「要等公司安排。排練日期仲係好波動咁調動緊，所以我哋都未知住，但12月個期係成個月都要排演唱會。有冇獎都好，同歌手朋友們聚下舊開心下都好。」

被問到會否休息不足？Lokman指：「我估休息唔夠都唔止我哋12個，呢個世界上都有好多人休息唔夠。」他們指將於一、兩星期後閉關，出席公開活動也要看公司安排。

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鏡粉一早到場霸位

對於有鏡粉於4天前到場霸位應援，Lokman表示：「開心嘅，但都同樣帶幾分擔心，因為都真係幾日。我平時都好少露營露咁耐，希望佢哋帶夠嘢食帶夠水，同埋支持我哋都有好多方法，量力而為。最好就一齊傾好邊日上嚟，就唔洗咁辛苦。」

姜濤否認不適

被問到昨天（1日）有沒有人感到不適？姜濤表示：「冇啊，完全冇暈啊。」Lokman和AK異口同聲地說：「冇人暈，冇人唔舒服。」被問到是否需要白花油？姜濤回應：「唔需要白花油，裝飾嚟㗎。」Ian和應：「隊長話係就係㗎喇。隊長好嘢！」

記者：陳淑霖

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