【工程質量】醫管局調查廣華醫院電線槽鍍層涉不達標　盧寵茂指由第三方專家再抽檢

▲ 醫管局調查廣華醫院新大樓的電線槽鍍層涉不達標問題。（吳卓峰攝）

剛完成重建工程的廣華醫院爆出工程質量問題，有報道指新大樓的電線槽鍍層厚度未符合工程合約的標準，懷疑「偷工減料」。醫管局表示，已就事件展開調查。而醫務衞生局局長盧寵茂今早（2日）回應指，醫管局會根據一貫機制，調查材料是否符合合約上的標準，並已尋求第三方專家意見，用另一個方法抽樣，到實驗室檢查塗層是否符合標準。若供應商有違規，當局會按合約條款處理；一旦涉及刑事行為或欺騙行為，會交由執法部門處理。

盧寵茂指，有關醫院工程，首要是注重質量安全。有關電線槽的鍍層，當局會調查有關材料是否符合標籤和合約上的標準；「（電線槽的鍍層）本身不牽涉一些高風險的項目，所以在驗收上會依靠供應商和承建商作出的保證。」他指，現場的檢查可以作為一個參考，但它受環境影響，可能出現的參數不可以作最終的指標，因此已尋求第三方專家意見，會用另一個方法抽樣，檢取一些材料到實驗室檢驗鍍層是否符合標準，「如果我們在這裏發現有違規情況，會根據合約來追究它們的責任。」

鍍層不涉結構安全

盧寵茂又強調，今次電線槽鍍層的問題，不牽涉建築結構安全，不會對醫院職員和病人構成安全風險，可繼續放心使用，若其不符合標準，只會影響管道的外層的生鏽或耐用程度，因此初步評估不需要工程上的大改動，醫院服務亦不受影響。不過當局會進一步評估，會否牽涉將來的保養問題；當局會按合約條款，檢視補救和處罰方案，並與承建商商討，確保使用上不受到影響。

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責任編輯：吳雋妍