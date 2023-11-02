【醫學美容】美容院「女悅醫美」5女打針消脂　感染膿腫分枝桿菌一人留院

衞生署衞生防護中心今日（2日）表示，正調查一宗懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組，涉及5名曾到一間名為「女悅醫美」（社交平台Instagram名為 「90s__beautygirls」或「galsglam.beauty」）的處所接受注射的顧客。中心呼籲曾光顧「女悅醫美」及接受相關注射或懷疑出現相關症狀的人士，應盡快求醫及聯絡衞生防護中心。



該感染群組涉及5名年齡介乎26至53歲的女士，她們曾於今年6月至8月期間光顧「女悅醫美」，並分別到位於荔枝角青山道702—704號合興工業大廈6樓或荔枝角永康街23—27號安泰工業大廈A座10樓的處所內接受聲稱消脂注射服務，每次療程一般包括4至5次注射。5名女士於接受注射後一日至數星期內出現皮疹、硬塊及膿腫。全部病人均已求醫，兩人須入院治理，當中一人仍然留院。兩名曾入院病人的膿腫樣本被驗出含膿腫分枝桿菌，所有病人目前情況穩定。



中心於接獲相關個案資料後即時採取行動，並於昨日（1日）和今日連同警方到相關的處所進行調查，包括調查負責注射人員的專業資格、有否涉及管有未經註冊藥劑製品或無牌行醫等。根據病人提供的資料，中心亦到另外兩間分別位於於荔枝角永康街18號永康中心4樓及太子彌敦道749A號愛都中心12樓的處所作進一步調查。調查仍然繼續。



中心已就相關感染個案設立查詢熱線。熱線明日（3日）起逢星期一至五（公眾假期除外）由上午9時至下午5時30分運作，並於11月4日及5日上午9時至下午1時運作以接聽市民查詢。曾於上址接受注射的人士，如出現皮膚紅腫、皮疹、化膿、或硬塊等病徵，應立即求醫及致電熱線。中心人員會評估他們的情況，並於有需要時作進一跟進。



衞生署發言人說：「膿腫分枝桿菌存在於水、土壤及灰塵中，有機會污染藥物及醫療設備。膿腫分枝桿菌感染通常因注射被細菌污染的物質，或進行入侵性醫療程序時使用受污染的設備或物料而引起。意外受傷後傷口被土壤污染，也可能導致感染。膿腫分枝桿菌於人與人之間傳播的機會非常小。膿腫分枝桿菌可引起皮膚和皮下軟組織等多種感染。患有呼吸系統疾病及免疫力較低人士或會有肺部感染的風險。患者的皮膚感染膿腫分枝桿菌後，通常會呈現紅腫、發熱、觸痛、腫大及／或疼痛等狀況，而受感染部分也會化膿或出現硬塊。其他病徵包括發燒、發冷、肌肉疼痛及全身不適。」



發言人補充，治療膿腫分枝桿菌感染的方法包括排出膿液或移除感染組織，並配合使用適當的抗生素組合，但用作治療一般皮膚感染的常用抗生素可能未能治療膿腫分枝桿菌感染，主診醫生需要留意藥物的治療效果。



根據初步調查資料，中心不排除涉及無牌行醫。衞生署提醒市民，任何注射程序只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。

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